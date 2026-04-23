Έντι Γαβριηλίδης: Δεν θα είμαι ξανά στο GNTM γιατί έχω αφήσει πολλά πρότζεκτ να πάνε πίσω
Είναι μία κοινή απόφαση με το κανάλι, επισήμανε ο σχεδιαστής μόδας
Απών θα είναι από τον νέο κύκλο του GNTM ο Έντι Γαβριηλίδης. Ο σχεδιαστής μόδας εξήγησε ότι δεν θέλει να παραμελήσει άλλες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, αφού η προηγούμενη συμμετοχή του δεν του επέτρεψε να αφοσιωθεί σε κάποια πρότζεκτ του. Σύμφωνα με τον ίδιο, το να μη συνεχίσει στον τηλεοπτικό διαγωνισμό μοντέλων ήταν μία κοινή απόφαση με το κανάλι.
«Δεν θα είμαι φέτος στο GNTM, γιατί έχω αφήσει πολλά πρότζεκτ να πάνε πίσω. Είναι κάπως έτσι μία κοινή απόφαση με το κανάλι. Υπάρχει μία σχέση, η οποία έχει φτάσει σε έναν κορεσμό. Και όταν η σχέση φτάνει σε κορεσμό, ήρθε η ώρα για την επόμενη σχέση ή για την ανανέωση αυτής της σχέσης υπό άλλες συνθήκες. Θα πω ότι ήταν κοινή συναινέσει», είπε χαρακτηριστικά ο Έντι Γαβριηλίδης στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», την Πέμπτη 23 Απριλίου.
Στη συνέχεια, διευκρίνισε πως δεν είχε προαναγγείλει την αποχώρησή του. Αντιθέτως, σκεφτόταν ότι ενδεχομένως να είναι και πάλι μέλος της κριτικής επιτροπής. «Δεν το είχα ανακοινώσει. Δεν είχα πει ότι δεν θέλω να συνεχίσω, κάθε άλλο. Σκεφτόμουν ότι μπορεί και να συνεχίσουμε και να δούμε πώς θα πάει. Καταρχήν δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει το GNTM», πρόσθεσε.
Μεταξύ άλλων, ο Έντι Γαβριηλίδης αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Λάκη Γαβάλη που ήταν επίσης ένας από τους κριτές, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα ανάμεσά τους. Παρόλα αυτά, αναγνώρισε ότι ο τρόπος ζωής του δεν συμβαδίζει με εκείνον του συναδέλφου του.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Δεν είχα τις καλύτερες σχέσεις με τον Λάκη; Άντε καλέ, αυτά είναι βλακείες. Όλοι οι άνθρωποι τσακωνόμαστε, όλοι οι άνθρωποι διαφωνούμε. Ξέρεις τώρα, είναι μια πολύ συγκεκριμένη περσόνα στην ελληνική τηλεόραση και με μία πολύ συγκεκριμένη πορεία, η οποία πολλές φορές μπορεί να έρθει σε αντίθεση με τη δικιά μου, με τον δικό μου τρόπο ζωής και τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είχαμε καλή σχέση».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
