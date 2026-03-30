Τάκης Ζαχαράτος για Μαρινέλλα: Ξέρω πως δεν θα 'ρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω
Ο καλλιτέχνης αποχαιρέτισε τη σπουδαία ερμηνεύτρια με τους στίχους ενός κομματιού της
Τη Μαρινέλλα αποχαιρέτισε ο Τάκης Ζαχαράτος, μέσα από τους στίχους μίας από τις μεγάλες επιτυχίες της.
Η τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 28 Μαρτίου, σε ηλικία 87 ετών, στο σπίτι της. Ανάμεσα στα πρόσωπα που είπαν το δικό τους «αντίο» στη σπουδαία ερμηνεύτρια, είναι και ο Τάκης Ζαχαράτος.
Ο καλλιτέχνης έκανε μία ανάρτηση την Κυριακή στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σημειώνοντας στίχους από το τραγούδι «Είσαι Παντού Και Πουθενά», που κυκλοφόρησε το 1985 και το είχε ερμηνεύσει η Μαρινέλλα μαζί με τον Κώστα Χατζή.
«Ξέρω πως δεν θα 'ρθεις ξανά, άλλη φορά δεν θα σε δω, όμως για 'μένα θα είσαι για πάντα εδώ» έγραψε ο Τάκης Ζαχαράτος, στη λεζάντα της δημοσίευσής του για τη δυσάρεστη είδηση της απώλειας της τραγουδίστριας.
Η Μαρινέλλα απεβίωσε έπειτα από επιπλοκές που προκλήθηκαν από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στη σκηνή του Ηρωδείου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της, πέθανε στο σπίτι της. Όπως αναφέρθηκε: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».
