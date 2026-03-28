Πέθανε η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλλα στα 87 της χρόνια, πένθος στο ελληνικό τραγούδι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς της, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της σήμερα το απόγευμα - Είχε πάθει εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ηρώδειο στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024