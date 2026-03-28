Πέθανε η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλλα στα 87 της χρόνια, πένθος στο ελληνικό τραγούδι
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειάς της, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι της σήμερα το απόγευμα - Είχε πάθει εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ηρώδειο στις 25 Σεπτεμβρίου του 2024
Η σπουδαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών, μετά από μάχη με τις επιπτώσεις σοβαρού εγκεφαλικού που υπέστη στη σκηνή του Ηρώδειου τον Σεπτέμβριο του 2024.
Η κορυφαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της ενώ τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».
H μεγάλη τραγουδίστρια υπέστη εγκεφαλικό την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2024 στο κατάμεστο Ηρώδειο. Η συναυλία είχε ξεκινήσει και η Μαρινέλλα ερμήνευε το τρίτο τραγούδι της, «Εγώ κι εσύ», όταν ξαφνικά σωριάστηκε στη σκηνή, προκαλώντας σοκ στους θεατές και σε όλη τη χώρα. Από τότε η Μαρινέλλα νοσηλεύτηκε για αρκετό διάστημα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο των Βορείων Προαστιών. Μετά το εξιτήριο ήταν στο σπίτι της όπου λάμβανε φροντίδα από την οικογεία της καθώς εδώ και σχεδόν 1,5 χρόνο δεν είχε επαφή με το περιβάλλον.
Η Μαρινέλλα, κατά κόσμον Κυριακή Παπαδοπούλου, γεννήθηκε στις 20 Μαΐου 1938 στη Θεσσαλονίκη. Aπό μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη της για το τραγούδι. Η πρώτη της επαφή με το κοινό έγινε μέσα από τις μουσικές σκηνές της Θεσσαλονίκης στα τέλη της δεκαετίας του 1950.
Το 1957 μετακόμισε στην Αθήνα και άρχισε να συνεργάζεται με σπουδαίους δημιουργούς της εποχής. Το 1957 εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δισκογραφία, ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1964, παντρεύτηκε τον Στέλιο Καζαντζίδη, με τον οποίο συνεργάστηκε σε μεγάλες επιτυχίες. Το ζευγάρι υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητό στο μεγάλο κοινό, αν και ο γάμος τους κράτησε μέχρι το 1966.
Η αρχή της καριέρας
Μετά τον χωρισμό της, η Μαρινέλλα συνέχισε αυτόνομα την πορεία της και γρήγορα εδραιώθηκε ως κορυφαία ερμηνεύτρια. Τραγούδησε έργα σπουδαίων συνθετών όπως οι Μάνος Χατζιδάκις, Σταύρος Ξαρχάκος, Γιώργος Χατζηνάσιος, Μίμης Πλέσσας, αλλά και πολλών νεότερων δημιουργών.
Σόλο πορεία και καθιέρωση
Το 1973 παρουσίασε το πρώτο one-woman show στην Ελλάδα, καθιερώνοντας μια νέα μορφή καλλιτεχνικής παράστασης που συνδύαζε το τραγούδι με την παρουσίαση θεάματος. Η δεκαετία του ’70 σηματοδότησε τη μεγάλη της καταξίωση.
Στην πορεία της έχει κυκλοφορήσει πάνω από 40 προσωπικούς δίσκους, ενώ οι συνεργασίες της με καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Νταλάρας, Αντώνης Ρέμος, Χάρις Αλεξίου, Πασχάλης Τερζής και άλλοι, αποτελούν σημαντικά κεφάλαια της ελληνικής δισκογραφίας. Μεγάλες επιτυχίες της είναι τα τραγούδια «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», «Σταλιά σταλιά», «Δεν είναι που φεύγεις», και δεκάδες άλλα που παραμένουν διαχρονικά.
Δισκογραφία και συνεργασίες
Σημαντικές στιγμές
• Το 1974 εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision μαζί με τους Κώστα Χατζή, Ρένα Κουμιώτη και άλλους, με το τραγούδι «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου».
• Στη δεκαετία του ’80 και ’90 παρουσίασε μεγάλες παραστάσεις σε συνεργασία με κορυφαίους τραγουδιστές, γεμίζοντας μουσικές σκηνές και θέατρα.
• Το 2003 πραγματοποίησε κοινές εμφανίσεις με τη Χάρις Αλεξίου, που θεωρούνται από τις πιο ξεχωριστές συνεργασίες της καριέρας της.
Με καριέρα που ξεπερνά τις έξι δεκαετίες, η Μαρινέλλα θεωρείται η μεγαλύτερη Ελληνίδα ερμηνεύτρια και μια από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Η φωνή της, η σκηνική της παρουσία και η διαχρονικότητά της έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική ιστορία της χώρας.
Παρακαταθήκη
