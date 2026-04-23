Κινέζος τραγούδησε το «Παραμυθιάζομαι» του Παντελίδη και έγινε χαμός στο TikTok, «αποδέχθηκα τέτοιους όρους στο Temu;» του γράφουν
«Μήπως μόλις προσέβαλα ολόκληρη την ελληνική γλώσσα;» σχολίασε ο Κινέζος
Ένα κομμάτι του Παντελή Παντελίδη και πιο συγκεκριμένα το «Παραμυθιάζομαι» επεδίωξε να τραγουδήσει ένας Κινέζος στο TikTok.
O Dominik που ζει στην Πάφο, όπως αναφέρει ο ίδιος στα social media, δημοσίευσε την Τετάρτη 22 Απριλίου ένα βίντεο, στο οποίο προσπαθεί να ερμηνεύσει ελληνικό στίχο και ειδικότερα Παντελή Παντελίδη.
«Μήπως μόλις προσέβαλα ολόκληρη την ελληνική γλώσσα;» σημείωσε ο Κινέζος στην λεζάντα της δημοσίευσής του, εκφράζοντας μία σκέψη του σχετικά με την επιλογή να τραγουδήσει ένα ελληνικό κομμάτι.
Κάτω από την ανάρτηση του Dominik στο TikTok δεν έλειψαν χιουμοριστικά σχόλια για την ερμηνεία ελληνικού τραγουδιού από Κινέζο, με κάποιον να γράφει χαρακτηριστικά «αποδέχθηκα τέτοιους όρους στο τέμου;» και κάποιον άλλον να προσθέτει «ΠαντεLee Παντελίδη». Από την άλλη, ορισμένοι τον επιβράβευσαν για την προσπάθειά του, σημειώνοντας: «Μπράβο σου, σαν δασκάλα θα σου πω συγχαρητήρια, γιατί επέλεξες ένα τραγούδι με δύσκολες λέξεις στα ελληνικά» και «έλα μωρέ ο γλυκούλης».
#cyprustiktok #greekmusic #pantelispantelidis #foreignerspeakinggreek #funny Did I just offend the entire Greek language?🥲♬ 原創音樂 - dominiklovepaphos
