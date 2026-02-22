Κωνσταντίνος Παντελίδης: Προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε τον Παντελή περήφανο
Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή, πρόσθεσε ο τραγουδιστής

Στέλλα Μούτσιου
Για τα δέκα χρόνια από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Παντελής Παντελίδης μίλησε ο αδερφός του, Κωνσταντίνος Παντελίδης, επισημαίνοντας πως καθημερινά προσπαθεί με την οικογένειά του να τον κάνουν περήφανο.

Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, και εξήγησε πως η ημέρα που ο αδερφός του πέθανε σε τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης είναι για εκείνον σαν να συνέβη πολύ πρόσφατα. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην απόφασή του να ασχοληθεί και ο ίδιος με το τραγούδι και στον τρόπο που αντέδρασε η οικογένειά του.

Ο Κωνσταντίνος Παντελίδης είπε χαρακτηριστικά: «Ο κόσμος έχασε πριν 10 χρόνια τον Παντελίδη, η οικογένεια έχασε τον Παντελή. Το έχω ξαναπεί, για εμάς είναι σαν χθες. Αλλά χάρη στην αγάπη του κόσμου, καταφέραμε και σταθήκαμε στα πόδια μας και προσπαθούμε καθημερινά να τον κάνουμε περήφανο. Όταν έχεις δίπλα σου έναν τόσο απλό και ταπεινό άνθρωπο, όπως ήταν ο Παντελής, δεν καταλαβαίνεις το πόσο μεγάλος σταρ ήταν στην πραγματικότητα, γιατί ήταν τόσο ταπεινός».

Δείτε το βίντεο



Όσον αφορά στην ενασχόλησή του με το τραγούδι, δήλωσε πως όταν το ανακοίνωσε στους γονείς και τα αδέρφια του: «Δεν αντέδρασαν με τον καλύτερο τρόπο Όταν σου συμβαίνει ένα τόσο τραγικό γεγονός στην οικογένεια, δεν είναι και ό,τι καλύτερο και το άλλο σου παιδί να ασχοληθεί με το τραγούδι, δεν είναι εύκολο. Παρόλα αυτά, επειδή είδαν πόσο πολύ το ήθελα και πόσο το αγαπάω, μου έδωσαν όλα τα εφόδια και ό,τι έχω μάθει το χρωστάω απόλυτα στην οικογένειά μου».
