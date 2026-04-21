Βικτόρια Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ και εγώ είχαμε πάντα ως προτεραιότητα το να προστατεύουμε τα παιδιά μας
Βικτόρια Μπέκαμ: Ο Ντέιβιντ και εγώ είχαμε πάντα ως προτεραιότητα το να προστατεύουμε τα παιδιά μας
H σχεδιάστρια μόδας παραχώρησε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά το δημόσιο ξέσπασμα του γιου της, Μπρούκλιν
Η Βικτόρια Μπέκαμ δήλωσε για ακόμη φορά ότι εκείνη και ο σύζυγός της ότι πάντα βάζουν την προστασία των παιδιών τους πάνω απ' όλα, την ώρα που η σύγκρουσή τους με τον πρωτότοκο γιο τους φαίνεται να κλιμακώνεται.
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ που έχει αποξενωθεί από τους γονείς του είχε προχωρήσει πριν από μερικούς μήνες σε μία σκληρή ανάρτηση στα social media, στην οποία αποκάλυψε ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να συμφιλιωθεί μαζί τους. Από τη μεριά τους, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν επιλέξει να σιωπήσουν και να μην κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις.
Την Τρίτη 21 Απριλίου, η σχεδιάστριας μόδας έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά το ξέσπασα του Μπρούκλιν και ρωτήθηκε για τη δύσκολη χρονιά που πέρασε. Αν και απέφυγε να αναφερθεί ονομαστικά στον μεγαλύτερο γιο της, μίλησε για την αγάπη που τρέφει για τα τέσσερα παιδιά της.
Η Βικτόρια Μπέκαμ που είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών,δήλωσε στην εκπομπή «Today»: «Πάντα βάζουμε τα παιδιά μας πρώτα. Αγαπάμε τόσο πολύ τα παιδιά μας και πάντα είχαμε πραγματικά ως προτεραιότητα να προστατεύουμε τα παιδιά μας».
Η σχεδιάστρια μόδας συνέχισε επαινώντας τους «υπέροχους ανθρώπους» από τους οποίους εκείνη και ο σύζυγός της, περιβάλλονται στις «δύσκολες στιγμές». «Εγώ και ο Ντέιβιντ είμαστε τόσο δεμένοι. Είμαστε πολύ κοντά στους γονείς μου και στους γονείς του Ντέιβιντ. Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε ό,τι κάνουμε».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, υπογράμμισε πόσο ευλογημένη αισθάνεται παρά τα οικογενειακά προβλήματα. «Ο Ντέιβιντ κι εγώ πραγματικά έχουμε εξελιχθεί μαζί, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και οι δύο έχουμε μεγάλα όνειρα. Και οι δύο είμαστε πολύ, πολύ φιλόδοξοι και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ θέλω εκείνος να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και αυτό θέλει κι εκείνος για μένα», κατέληξε.
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ που έχει αποξενωθεί από τους γονείς του είχε προχωρήσει πριν από μερικούς μήνες σε μία σκληρή ανάρτηση στα social media, στην οποία αποκάλυψε ότι προσπάθησαν να καταστρέψουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ, και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να συμφιλιωθεί μαζί τους. Από τη μεριά τους, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έχουν επιλέξει να σιωπήσουν και να μην κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις.
Την Τρίτη 21 Απριλίου, η σχεδιάστριας μόδας έδωσε την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά το ξέσπασα του Μπρούκλιν και ρωτήθηκε για τη δύσκολη χρονιά που πέρασε. Αν και απέφυγε να αναφερθεί ονομαστικά στον μεγαλύτερο γιο της, μίλησε για την αγάπη που τρέφει για τα τέσσερα παιδιά της.
Victoria Beckham makes rare comment about ‘always protecting’ her kids in first TV interview since Brooklyn fallout https://t.co/LsfjArwGZp pic.twitter.com/itfQa7Hai7— Page Six (@PageSix) April 21, 2026
Η σχεδιάστρια μόδας συνέχισε επαινώντας τους «υπέροχους ανθρώπους» από τους οποίους εκείνη και ο σύζυγός της, περιβάλλονται στις «δύσκολες στιγμές». «Εγώ και ο Ντέιβιντ είμαστε τόσο δεμένοι. Είμαστε πολύ κοντά στους γονείς μου και στους γονείς του Ντέιβιντ. Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε ό,τι κάνουμε».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, υπογράμμισε πόσο ευλογημένη αισθάνεται παρά τα οικογενειακά προβλήματα. «Ο Ντέιβιντ κι εγώ πραγματικά έχουμε εξελιχθεί μαζί, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και οι δύο έχουμε μεγάλα όνειρα. Και οι δύο είμαστε πολύ, πολύ φιλόδοξοι και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Εγώ θέλω εκείνος να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και αυτό θέλει κι εκείνος για μένα», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα