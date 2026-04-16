Βικτόρια Μπέκαμ: Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς, δηλώνει εν μέσω της ρήξης με τον Μπρούκλιν
Το μόνο που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να προστατεύουμε τα παιδιά μας, λέει η σχεδιάστρια μόδας
Εν μέσω της συνεχιζόμενης ρήξης με τον πρωτότοκο γιο της, η Βικτόρια Μπέκαμ έκανε μία αναφορά στα παιδιά της, δηλώνοντας πως τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της, πάντα προσπαθούσαν να τα προστατεύουν.
Ο 27χρονος Μπρούκλιν διέκοψε τις σχέσεις του με την οικογένειά του με μια σκληρή ανάρτηση στα social media τον Ιανουάριο, δηλώνοντας ότι δεν έχει σχέδια να συμφιλιωθεί με τους γονείς του, τον Ντέιβιντ και τη Βικτόρια Μπέκαμ, και κατηγορώντας τους ότι «τον έλεγχαν στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του» και ότι προσπάθησαν να διαλύσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, τη Νίκολα Πέλτζ.
Η σχεδιάστρια μόδας παραχώρησε συνέντευξή στη Wall Street Journal και μεταξύ άλλων ανέφερε: «Νομίζω ότι πάντα — αγαπάμε τα παιδιά μας τόσο πολύ. Πάντα προσπαθούσαμε να είμαστε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε να είμαστε. Και, ξέρεις, βρισκόμαστε στη δημοσιότητα εδώ και περισσότερα από τριάντα χρόνια, και το μόνο που προσπαθήσαμε ποτέ να κάνουμε είναι να προστατεύουμε τα παιδιά μας και να αγαπάμε τα παιδιά μας. Και, ξέρεις, αυτό είναι όλο πραγματικά που θέλω να πω γι’ αυτό».
Η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε επίσης, αν αισθάνεται τύψεις που έφερε την οικογένειά της, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων παιδιών της, καθώς και των γονιών της, στο δημόσιο προσκήνιο, με εκείνη να απαντά πως δεν νιώθει ενοχές. «Δεν θα έλεγα ότι αυτό συνοδεύεται από ενοχές. Θα έλεγα ότι χρειάστηκε πολλή προσαρμογή από τη μαμά και τον μπαμπά μου, όταν ξαφνικά υπήρχαν παπαράτσι έξω από το σπίτι τους. Έχουμε πραγματικά βάλει τις οικογένειές μας σε αυτή τη διαδρομή μαζί μας», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ δεν έχουν μιλήσει με τον Μπρούκλιν από τον περασμένο Μάιο, όταν εκείνος και η σύζυγός του αγνόησαν τους εορτασμούς για τα 50ά γενέθλια του πρώην ποδοσφαιριστή. Μιλώντας στη συνέντευξη για τα τέσσερα παιδιά της, η σχεδιάστρια μόδας πρόσθεσε ότι «το να είσαι γονιός παιδιών που είναι πια νεαροί ενήλικες και ενήλικες, Θεέ μου, είναι πολύ διαφορετικό από το να έχεις μικρά παιδιά».
«Νομίζω ότι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», είπε, προσθέτοντας ότι η αρνητική δημοσιότητα των τελευταίων τριών μηνών δεν έχει επηρεάσει την επιχείρησή της στη μόδα και την ομορφιά. «Νομίζω ότι τελικά ο κόσμος αγοράζει τα προϊόντα μου επειδή είναι πραγματικά καλά. Δεν νομίζω ότι αγοράζουν το eyeliner μου μόνο και μόνο επειδή είμαι εγώ», επισήμανε.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μπρούκλιν φάνηκε να ρίχνει νέα αιχμή προς τους γονείς του μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση για την τέταρτη επέτειο γάμου του με τη σύζυγό του. Ο επίδοξος σεφ έκανε για άλλη μια φορά σαφή τα αισθήματά του με ένα μήνυμα προς τη Νίκολα Πελτζ, στο οποίο ανέφερε ότι «έχουν περάσει τόσα πολλά μαζί, αλλά είναι πιο δυνατοί από ποτέ».
Victoria Beckham says 'all we've ever tried to do is protect and love our children' as she breaks silence on family estrangement from son Brooklyn and addresses 'guilt' over bringing him up in the public eye https://t.co/2Lf9fTIFtd— Daily Mail (@DailyMail) April 16, 2026
