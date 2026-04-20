Βίκυ Καγιά: Είναι άσχημο και ανεπίτρεπτο να γράφονται πράγματα για την προσωπική μου ζωή τα οποία δεν ισχύουν
Βίκυ Καγιά: Είναι άσχημο και ανεπίτρεπτο να γράφονται πράγματα για την προσωπική μου ζωή τα οποία δεν ισχύουν
Δεν είναι σωστό γιατί τα παιδιά μας είναι μεγάλα και διαβάζουν και συζητούν πράγματα, τόνισε το μοντέλο και παρουσιάστρια αναφορικά με τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κρίση στον γάμο της
Άσχημο και ανεπίτρεπτο θεωρεί η Βίκυ Καγιά πως είναι να γράφονται πράγματα για την προσωπική της ζωή τα οποία δεν ισχύουν.
Το μοντέλο και παρουσιάστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 20 Απριλίου, απάντησε για τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το Πάσχα και ανέφεραν πως πέρασε χωριστά τις γιορτές με τον σύζυγό της Ηλία Κρασσα, υπονοώντας πως υπήρξε κρίση στον γάμο τους.
Όπως δήλωσε η Βίκυ Καγιά, πρόκειται για γεγονότα που δεν υφίστανται και θεωρεί πως δεν είναι σωστό να γράφονται πράγματα ενώ υπάρχουν παιδιά στη μέση: «Πολλές φορές έχουν γραφτεί πράγματα μέσα στα χρόνια και αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Απλά υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Τα παιδιά μου που έχουν μεγαλώσει. Και τα δύο τα μικρά μας και τα δύο τα μεγάλα του άντρα μου. Και είναι λίγο άσχημο να γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και είναι και λίγο ανεπίτρεπτο αν με ρωτάτε, διότι, όταν δεν υπάρχει κάποιος λόγος και όταν δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός λόγος να γράψεις κάτι τέτοιο τόσο άσχημο και βαρύ, γιατί να το κάνεις; Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Από την άλλη, τι να κάνουμε ρε παιδιά, υπάρχουν και χειρότερα. Ανοίγεις τις ειδήσεις κάθε μέρα και βλέπεις τι συμβαίνει και πιάνεται η καρδιά σου. Όμως όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό γιατί τα παιδιά μας είναι μεγάλα και διαβάζουν και ακούν και συζητάνε πράγματα, γονείς, φίλοι, στο σχολείο, και δεν είναι ωραίο πράγμα να γίνεται αυτό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τα παιδιά της, εξήγησε ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος της για αυτά: «Το μεγαλύτερο μου άγχος αναφορικά με τα παιδιά είναι η ασφάλεια τους. Να είναι ασφαλείς. Είναι το διαδίκτυο, είναι τα social media, είναι το Ίντερνετ, είναι όλα αυτά που γίνονται καθημερινά. Και δεν με αφήνει αυτό το πράγμα να κοιμηθώ τα βράδια. Σας το λέω πραγματικά. Και με όλα αυτά που γίνονται στην τηλεόραση, στα νέα κορίτσια, στα νέα αγόρια, το bullying το online... Δεν μπορώ να ησυχάσω κάποιες φορές τα βράδια. Φαντάζομαι και όλες οι μαμάδες, όχι μόνο εγώ», επισήμανε.
Έπειτα, η Βίκυ Καγιά αποκάλυψε τη συμβουλή που τους έχει δώσει: «Συμβουλεύω τα παιδιά να είναι ψύχραιμα. Και ένα πράγμα που τους λέω πάντα, είναι το ότι το να είσαι καλός δεν χρειάζεται σε αυτή τη ζωή, δεν χρειάζεται να είστε καλοί με τους πάντες, να είστε ευγενικοί όμως χρειάζεται. Υπάρχει ειδοποιός διαφορά, υπάρχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Ναι, να είμαστε ευγενικοί, αλλά όχι συνέχεια καλοί γιατί έτσι παρασύρεσαι δεξιά αριστερά, μπορεί κάτι να μην θες να το κάνεις και να το κάνεις με το ζόρι. Καλό είναι να μην το κάνουμε αυτό. Ναι στην ευγένεια, όχι στην καλοσύνη», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, απάντησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στην τηλεόραση: «Δεν έχω κάτι στα σκαριά για να επιστρέψω στην τηλεόραση, η αλήθεια είναι. Και θα σας το πω. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν μου έχει λείψει πάρα πολύ η τηλεόραση. Και μπορεί να ακούγεται και άσχημο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έχω τον προγραμματισμό μου, το πλάνο μου, τα δικά μου, και μια χαρά είμαι τώρα», ανέφερε.
Το μοντέλο και παρουσιάστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα» τη Δευτέρα 20 Απριλίου, απάντησε για τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν το Πάσχα και ανέφεραν πως πέρασε χωριστά τις γιορτές με τον σύζυγό της Ηλία Κρασσα, υπονοώντας πως υπήρξε κρίση στον γάμο τους.
Όπως δήλωσε η Βίκυ Καγιά, πρόκειται για γεγονότα που δεν υφίστανται και θεωρεί πως δεν είναι σωστό να γράφονται πράγματα ενώ υπάρχουν παιδιά στη μέση: «Πολλές φορές έχουν γραφτεί πράγματα μέσα στα χρόνια και αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Απλά υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Τα παιδιά μου που έχουν μεγαλώσει. Και τα δύο τα μικρά μας και τα δύο τα μεγάλα του άντρα μου. Και είναι λίγο άσχημο να γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και είναι και λίγο ανεπίτρεπτο αν με ρωτάτε, διότι, όταν δεν υπάρχει κάποιος λόγος και όταν δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός λόγος να γράψεις κάτι τέτοιο τόσο άσχημο και βαρύ, γιατί να το κάνεις; Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Από την άλλη, τι να κάνουμε ρε παιδιά, υπάρχουν και χειρότερα. Ανοίγεις τις ειδήσεις κάθε μέρα και βλέπεις τι συμβαίνει και πιάνεται η καρδιά σου. Όμως όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό γιατί τα παιδιά μας είναι μεγάλα και διαβάζουν και ακούν και συζητάνε πράγματα, γονείς, φίλοι, στο σχολείο, και δεν είναι ωραίο πράγμα να γίνεται αυτό», είπε.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας για τα παιδιά της, εξήγησε ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος της για αυτά: «Το μεγαλύτερο μου άγχος αναφορικά με τα παιδιά είναι η ασφάλεια τους. Να είναι ασφαλείς. Είναι το διαδίκτυο, είναι τα social media, είναι το Ίντερνετ, είναι όλα αυτά που γίνονται καθημερινά. Και δεν με αφήνει αυτό το πράγμα να κοιμηθώ τα βράδια. Σας το λέω πραγματικά. Και με όλα αυτά που γίνονται στην τηλεόραση, στα νέα κορίτσια, στα νέα αγόρια, το bullying το online... Δεν μπορώ να ησυχάσω κάποιες φορές τα βράδια. Φαντάζομαι και όλες οι μαμάδες, όχι μόνο εγώ», επισήμανε.
Έπειτα, η Βίκυ Καγιά αποκάλυψε τη συμβουλή που τους έχει δώσει: «Συμβουλεύω τα παιδιά να είναι ψύχραιμα. Και ένα πράγμα που τους λέω πάντα, είναι το ότι το να είσαι καλός δεν χρειάζεται σε αυτή τη ζωή, δεν χρειάζεται να είστε καλοί με τους πάντες, να είστε ευγενικοί όμως χρειάζεται. Υπάρχει ειδοποιός διαφορά, υπάρχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Ναι, να είμαστε ευγενικοί, αλλά όχι συνέχεια καλοί γιατί έτσι παρασύρεσαι δεξιά αριστερά, μπορεί κάτι να μην θες να το κάνεις και να το κάνεις με το ζόρι. Καλό είναι να μην το κάνουμε αυτό. Ναι στην ευγένεια, όχι στην καλοσύνη», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, απάντησε για τα επαγγελματικά της σχέδια, σημειώνοντας πως αυτή τη στιγμή δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στην τηλεόραση: «Δεν έχω κάτι στα σκαριά για να επιστρέψω στην τηλεόραση, η αλήθεια είναι. Και θα σας το πω. Αλλά δεν υπάρχει κάτι. Δεν μου έχει λείψει πάρα πολύ η τηλεόραση. Και μπορεί να ακούγεται και άσχημο, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έχω τον προγραμματισμό μου, το πλάνο μου, τα δικά μου, και μια χαρά είμαι τώρα», ανέφερε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα