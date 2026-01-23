Ζενεβιέβ Μαζαρί για Βίκυ Καγιά: Αν λείπει στα κανάλια, να την πάρουν εκείνα, εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω κανάλι
Εμένα προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα σε αυτή τη ζωή, σχολίασε η art director σε ερώτηση για το εάν της λείπει το μοντέλο και παρουσιάστρια από την τηλεόραση

Ιωάννα Μαρίνου
Το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής της Βίκυς Καγιά σχολίασε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, αναφέροντας πως εάν λείπει από το μέσο, θα πρέπει οι ιθύνοντες των καναλιών να την προσεγγίσουν.

Η art director έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων τις φήμες που θέλουν το μοντέλο και παρουσιάστρια να επιστρέφει στην τηλεόραση από τη νέα σεζόν.

Σε ερώτηση για το εάν της λείπει η Βίκυ Καγιά από την τηλεόραση, η Ζενεβιέβ Μαζαρί απάντησε:  «Εμένα προσωπικά δεν μου λείπει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Τώρα αν λείπει στα κανάλια, να την πάρουν τα κανάλια, εγώ μέχρι στιγμής κανάλι δεν έχω».

Ιωάννα Μαρίνου
