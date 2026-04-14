Γιάννης Μπέζος: Οι άνθρωποι της γενιάς μου δεν πρέπει να καταφεύγουν στη λογική «γινόμαστε και εμείς νέοι», αυτά είναι γελοία πράγματα
Οφείλουμε να παραμένουμε στη θέση μας και να επιτρέπουμε στους νεότερους να κλέβουν στοιχεία από εμάς, σχολίασε ο ηθοποιός
Τη στάση ορισμένων συνομηλίκων του απέναντι στο πέρασμα του χρόνου σχολίασε ο Γιάννης Μπέζος, αναφέροντας ότι οι άνθρωποι της γενιάς του δεν θα πρέπει να προσπαθούν να υιοθετούν συμπεριφορές νεότερων, χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη λογική ως γελοία.
Ο ηθοποιός μίλησε για τη νέα γενιά, εξηγώντας αρχικά πως επικοινωνεί με τους νεότερους ανθρώπους, ωστόσο τόνισε ότι δεν συμφωνεί με τη λογική όσων προσπαθούν να αλλάξουν και να υιοθετήσουν διαφορετική στάση για να έρθουν σε επαφή με νεότερους σε ηλικία ανθρώπους.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Real life είπε: «Βεβαίως επικοινωνώ με τη νέα γενιά, αλλά πιστεύω πως οι άνθρωποι της δικής μου γενιάς δεν πρέπει να καταφεύγουν στη λογική “γινόμαστε και εμείς νέοι”. Αυτά είναι γελοία πράγματα. Οφείλουμε να παραμένουμε στη θέση μας και να επιτρέπουμε στους νεότερους να κλέβουν στοιχεία από εμάς ή να παραδειγματίζονται, χωρίς να λαϊκίζουμε παριστάνοντας τους μοντέρνους. Οι νέοι χρειάζονται σημεία αναφοράς και ορισμένες σταθερές, αυτό τους λείπει σήμερα».
