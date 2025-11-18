Γιάννης Μπέζος: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η συντήρηση της επιτυχίας, θέλω κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν
Γιάννης Μπέζος Θέατρο

Γιάννης Μπέζος: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η συντήρηση της επιτυχίας, θέλω κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν

Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων, ανέφερε ο ηθοποιός

Γιάννης Μπέζος: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η συντήρηση της επιτυχίας, θέλω κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν
23 ΣΧΟΛΙΑ
Mιλώντας για την πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, ο Γιάννης Μπέζος τόνισε ότι δεν τον απασχολεί η «συντήρηση της επιτυχίας» και επιδιώκει κάθε φορά να ξεκινά «από το μηδέν», δίνοντας προτεραιότητα στη δημιουργική ανανέωση.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στο «Happy Day», η οποία προβλήθηκε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, εξήγησε ότι  επιθυμεί να ζει με τους δικούς του όρους, χωρίς να προσπαθεί να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των άλλων. 

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Μπέζος δήλωσε: «Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων. Θέλω να ζω σύμφωνα με τις δικές μου προθέσεις και διαθέσεις και αυτό με κάνει να μην έχω άγχος και να είμαι ευτυχής. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η “συντήρηση” της επιτυχίας. Θέλω κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν, σαν να μην ξέρω τίποτα».

Ο ηθοποιός σκηνοθετεί την παράσταση «Ένας Ήρωας με Παντούφλες» και εξήγησε ότι η σκηνοθεσία δεν είναι «ανώτερο στάδιο» αλλά απλώς ένα κομμάτι του θεάτρου, γιατί κάποιος πρέπει να καθοδηγεί την πρόβα. Τόνισε επίσης, ότι στο θέατρο ο πραγματικός «βασιλιάς» είναι ο ηθοποιός, αφού πάνω στη σκηνή έχει την απόλυτη ελευθερία

«Η σκηνοθεσία στο θέατρο δεν είναι κάποιου είδους προαγωγή, είναι ένας τομέας του θεάτρου. Κάποιος πρέπει να διευθύνει την πρόβα. Στο θέατρο και στη σκηνή βασιλιάς είναι ο ηθοποιός. Κάνει ό,τι θέλειΦυσικά και δεν παρευρίσκομαι σε κάθε παράσταση, αυτά είναι αρρώστιες. Σημαίνει ότι δεν έχεις τι να κάνεις τη ζωή σου. Μετά τη γενική πρόβα, η παράσταση ανήκει στον θίασο. Φυσικά και δεν παρευρίσκομαι σε κάθε παράσταση, αυτά είναι αρρώστιες. Σημαίνει ότι δεν έχεις τι να κάνεις τη ζωή σου. Μετά τη γενική πρόβα, η παράσταση ανήκει στον θίασο» ανέφερε ο Γιάννης Μπέζος.

23 ΣΧΟΛΙΑ

