Γιάννης Μπέζος: Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η συντήρηση της επιτυχίας, θέλω κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν





πορεία του στον χώρο της υποκριτικής, ο Γιάννης Μπέζος τόνισε ότι δεν τον απασχολεί η «συντήρηση της επιτυχίας» και επιδιώκει κάθε φορά να ξεκινά «από το μηδέν», δίνοντας προτεραιότητα στη δημιουργική ανανέωση.

«Επιθυμώ να ζω έτσι όπως θέλω εγώ, να μην ικανοποιώ τις ανάγκες των άλλων. Θέλω να ζω σύμφωνα με τις δικές μου προθέσεις και διαθέσεις και αυτό με κάνει να μην έχω άγχος και να είμαι ευτυχής. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η “συντήρηση” της επιτυχίας. Θέλω κάθε φορά να ξεκινάω από το μηδέν, σαν να μην ξέρω τίποτα».

Ο ηθοποιός σκηνοθετεί την παράσταση «Ένας Ήρωας με Παντούφλες» και εξήγησε ότι η σκηνοθεσία δεν είναι «ανώτερο στάδιο» αλλά απλώς ένα κομμάτι του θεάτρου, γιατί κάποιος πρέπει να καθοδηγεί την πρόβα. Τόνισε επίσης, ότι στο θέατρο ο πραγματικός «βασιλιάς» είναι ο ηθοποιός, αφού πάνω στη σκηνή έχει την απόλυτη ελευθερία



.

Φυσικά και δεν παρευρίσκομαι σε κάθε παράσταση, αυτά είναι αρρώστιες. Σημαίνει ότι δεν έχεις τι να κάνεις τη ζωή σου. Μετά τη γενική πρόβα, η παράσταση ανήκει στον θίασο»

ανέφερε ο Γιάννης Μπέζος.

