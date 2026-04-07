Offset: Στη δημοσιότητα εικόνες του σε αναπηρικό αμαξίδιο μετά τους πυροβολισμούς που δέχτηκε
Το συμβάν σημειώθηκε έξω από καζίνο στη Φλόριντα, με τον ράπερ να τραυματίζεται και να μεταφέρεται εν συνεχεία στο νοσοκομείο

Στη δημοσιότητα δόθηκαν φωτογραφίες του Offset μετά τους πυροβολισμούς που δέχτηκε έξω από καζίνο στη Φλόριντα. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου. Οι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος, ενώ δύο άτομα τέθηκαν υπό κράτηση και ο ράπερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τα σχετικά στιγμιότυπα παρουσίασε το TMZ και σε αυτά ο Offset απαθανατίζεται με νοσοκομειακή ρόμπα, καθισμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, ενώ καπνίζει έξω από νοσοκομείο.

Μετά τη γνωστοποίηση της είδησης, εκπρόσωπος του Offset επιβεβαίωσε το γεγονός και εξήγησε ότι ο ράπερ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να λάβει ιατρική φροντίδα. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Offset πυροβολήθηκε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα. Είναι σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθείται στενά», είπε συγκεκριμένα.

Ανακοίνωση εξέδωσε και το αστυνομικό τμήμα της κοινότητας Seminole στη Φλόριντα στην οποία αναφερόταν ότι: «Είμαστε ενήμεροι για ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης μετά τις 7 μ.μ. της Δευτέρας έξω από το Seminole Hard Rock Hollywood», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα «ένα άτομο να δεχτεί τραυματισμούς που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του» και πως το ίδιο πρόσωπο «μεταφέρθηκε στο Memorial Regional Hospital στο Χόλιγουντ».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν βίντεο που αποτύπωσαν τις στιγμές που ακολούθησαν μετά το περιστατικό. Όπως φαίνεται, ένα άτομο απομακρύνεται από τις Αρχές κουτσαίνοντας και ένα άλλο βρίσκεται στο έδαφος, ενώ αστυνομικοί το έχουν περικυκλώσει.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

