Ο Offset δέχτηκε πυροβολισμούς έξω από καζίνο: Νοσηλεύεται ο ράπερ

Πυροβολισμούς έξω από καζίνο δέχτηκε οΣύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε, έξω από καζίνο στη Φλόριντα. Εκπρόσωπος του καλλιτέχνη δήλωσε στο PEOPLE: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Offset πυροβολήθηκε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα. Είναι σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθείται στενά».Σε ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος της κοινότητας Seminole στη Φλόριντα αναφέρεται ότι: «Είμαστε ενήμεροι για ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης μετά τις 7 μ.μ. της Δευτέρας έξω από το Seminole Hard Rock Hollywood», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα «ένα άτομο να δεχτεί τραυματισμούς που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του» και πως το ίδιο πρόσωπο «μεταφέρθηκε στο Memorial Regional Hospital στο Χόλιγουντ».Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να αποτυπώνουν τις στιγμές μετά το περιστατικό, με ένα άτομο να απομακρύνεται από τις Αρχές κουτσαίνοντας και ένα ακόμη να βρίσκεται στο έδαφος, περικυκλωμένο από αστυνομικούς.η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχοΑυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι καλά. Βρίσκεται στο Memorial Regional Hospital και δεν είναι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: AP