Ο Offset δέχτηκε πυροβολισμούς έξω από καζίνο: Νοσηλεύεται ο ράπερ
Ο ράπερ τραυματίστηκε με εκπρόσωπό του να αναφέρει ότι είναι σε σταθερή κατάσταση και πως παρακολουθείται στενά
Πυροβολισμούς έξω από καζίνο δέχτηκε ο Offset, με τον ράπερ να μεταφέρεται στη συνέχεια λόγω τραυματισμού στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου, έξω από καζίνο στη Φλόριντα. Εκπρόσωπος του καλλιτέχνη δήλωσε στο PEOPLE: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Offset πυροβολήθηκε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο νοσοκομείο λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα. Είναι σε σταθερή κατάσταση και παρακολουθείται στενά».
Σε ανακοίνωση του αστυνομικού τμήματος της κοινότητας Seminole στη Φλόριντα αναφέρεται ότι: «Είμαστε ενήμεροι για ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε χώρο στάθμευσης μετά τις 7 μ.μ. της Δευτέρας έξω από το Seminole Hard Rock Hollywood», το οποίο είχε ως αποτέλεσμα «ένα άτομο να δεχτεί τραυματισμούς που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του» και πως το ίδιο πρόσωπο «μεταφέρθηκε στο Memorial Regional Hospital στο Χόλιγουντ».
Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να αποτυπώνουν τις στιγμές μετά το περιστατικό, με ένα άτομο να απομακρύνεται από τις Αρχές κουτσαίνοντας και ένα ακόμη να βρίσκεται στο έδαφος, περικυκλωμένο από αστυνομικούς.
Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και ότι «η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο», ενώ δύο άτομα έχουν τεθεί υπό κράτηση και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Παράλληλα, σημειώθηκε ότι ο χώρος είναι ασφαλής, δεν υπάρχει απειλή για τον κόσμο και ότι η λειτουργία του καζίνο συνεχίζεται κανονικά.
Πηγή που μίλησε στο People ανέφερε για την κατάσταση του Offset: «Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι καλά. Βρίσκεται στο Memorial Regional Hospital και δεν είναι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», προσθέτοντας ότι δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το σημείο όπου τραυματίστηκε.
Φωτογραφία άρθρου: AP
Offset Shot in Incident Outside Florida Casino, Police Say https://t.co/x0pJL6CUb9— People (@people) April 7, 2026
BREAKING: Offset was shot at a casino in Hollywood, Florida and here is the footage. pic.twitter.com/0zsDIYCWCd— Daily Loud (@DailyLoud) April 7, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα