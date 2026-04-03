Ακύλας για Eurovision: Ζω το παιδικό μου όνειρο και είμαι πολύ συγκινημένος
Αυτό που συμβαίνει τώρα, δεν το είχα καν στο μυαλό μου ως ενήλικας, πρόσθεσε ο τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον Μάιο
Συγκινημένος είναι ο Ακύλας, καθώς ζει το παιδικό του όνειρο με τη συμμετοχή του στη Eurovision.
Ο 27χρονος τραγουδιστής που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο, εξήγησε πως από τον Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα η ζωή του έχει αλλάξει πολύ και τόνισε πως είναι πολύ χαρούμενος που κάνει πράγματα που ως ενήλικας δεν μπορούσε καν να φανταστεί. Παράλληλα, μίλησε στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» για τη συνεργασία του με τον Φωκά Ευαγγελινό αλλά και για τον ανταγωνισμό του.
Ο Ακύλας δήλωσε χαρακτηριστικά για την αλλαγή που βιώνει τους τελευταίους μήνες σε προσωπικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο λόγω της Eurovision: «Είναι πολύ ωραίο, γιατί είναι πολύ μεγάλη η αλλαγή από εκεί που βρισκόμουν τον Σεπτέμβρη και το πού βρίσκομαι τώρα. Ζω το παιδικό μου όνειρο. Αυτό που συμβαίνει τώρα, δεν το είχα καν στο μυαλό μου ως ενήλικας. Τώρα ζω το όνειρο του μικρού Ακύλα και είμαι πάρα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος που κάνω τόσο όμορφα πράγματα».
Όσον αφορά στο promo tour που κάνει, τόνισε πως δεν τον απασχολεί η κούραση, καθώς το διασκεδάζει και βλέπει πως αποδίδει: «Δεν σκέφτομαι καμία κούραση, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος που το τρέχουμε τόσο πολύ και έχει παθιαστεί όλη η Ελλάδα, που ασχολείται κόσμος με την ελληνική συμμετοχή έξω και λένε Ferto. Οπότε πήγαμε Φινλανδία, Σερβία, Σαν Μαρίνο... ο κόσμος με αναγνωρίζει έξω, οπότε κάτι κάνουμε καλά νομίζω», είπε.
Για την εμφάνισή του στον ημιτελικό, ο Ακύλας δεν θέλησε να αποκαλύψει πολλά: «Το σίγουρο είναι ότι θα φοράω σκουφάκι. Αυτό μπορώ να πω μόνο», ανέφερε και έπειτα μίλησε για τη συνεργασία του με τον Φωκά Ευαγγελινό: «Η συνεργασία με τον Φωκά είναι καταπληκτική. Εγώ τον ήξερα μόνο από τις δουλειές του και τον θαύμαζα, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί ποτέ, δεν ήξερα πώς είναι σαν άνθρωπος και είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος και είμαι τόσο ενθουσιασμένος με αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Ο ίδιος αγαπάει πολύ και το πρότζεκτ. Έχουμε γίνει σαν οικογένεια νομίζω και αυτό που θα ζήσουμε εκεί πέρα, 17 μέρες όλοι μαζί... νιώθω ότι μετά θα έχω σοβαρή κατάθλιψη», σημείωσε.
Ο Φωκάς Ευαγγελινός, σύμφωνα με όσα είπε, τον συμβουλεύει να απολαύσει όλη τη διαδικασία: «Μου λέει να το απολαύσω, γιατί με βλέπει κι εμένα τρελαμένο, είμαι συνέχεια στην "πρίζα". Μου λέει "όσο κάνουμε πρόβες, δεν έχεις να αγχώνεσαι για τίποτα"», επισήμανε.
Σχετικά με τον ανταγωνισμό, ο Ακύλας ανέφερε πως τον ενδιαφέρει περισσότερο να αποδώσει εκείνος σωστά: «Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι ανταγωνιστικά. Σίγουρα θέλουμε να το φέρουμε, αλλά προσπαθώ να το βλέπω και λίγο σαν ότι πάμε εκεί να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και αυτό είναι το πιο σημαντικό», είπε.
