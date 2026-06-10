Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Διάσωση 41 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης
Διάσωση 41 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης
Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες
Στην περισυλλογή 41 αλλοδαπών, που επέβαιναν σε λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και μία γυναίκα. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι προέρχονται από το Σουδάν, ενώ ένα άτομο ανέφερε ότι είναι από την Αίγυπτο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και μία γυναίκα. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι προέρχονται από το Σουδάν, ενώ ένα άτομο ανέφερε ότι είναι από την Αίγυπτο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα