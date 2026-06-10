Διάσωση 41 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης
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Μεταναστευτικές ροές Κρήτη

Διάσωση 41 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες

Διάσωση 41 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων Κρήτης
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Στην περισυλλογή 41 αλλοδαπών, που επέβαιναν σε λέμβο, προχώρησε τις πρωινές ώρες περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή 22 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), ενώ οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρες, ενώ ανάμεσά τους βρίσκεται και μία γυναίκα. Οι περισσότεροι δήλωσαν ότι προέρχονται από το Σουδάν, ενώ ένα άτομο ανέφερε ότι είναι από την Αίγυπτο.
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