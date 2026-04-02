Aκύλας για την περιπέτεια της υγείας του: Με ταλαιπώρησε αρκετά, έκανα ένα μίνι χειρουργείο
Aκύλας για την περιπέτεια της υγείας του: Με ταλαιπώρησε αρκετά, έκανα ένα μίνι χειρουργείο
Τώρα είμαι καλύτερα, διευκρίνισε ο τραγουδιστής
Σε χειρουργείο υποβλήθηκε ο Ακύλας μετά τη διάγνωσή του με πυώδη αμυγδαλίτιδα. Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision εξήγησε πως, παρά την ταλαιπωρία που υπέστη, είναι πλέον πολύ καλά. Τώρα πια είναι σε θέση, πρόσθεσε, να τραγουδάει.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Πέμπτη 2 Απριλίου, ο Ακύλας είπε για την περιπέτεια της υγείας του: «Καλά είμαι, είχα μια περιπέτεια με την υγεία μου την προηγούμενη εβδομάδα. Με ταλαιπώρησε αρκετά, καθυστέρησα να ξεκινήσω αντιβίωση. Έβγαλα απόστημα, έκανα ένα μίνι χειρουργείο αλλά τώρα είμαι καλύτερα. Μιλάω, τραγουδάω, τρώω. Είμαι πολύ καλά στην υγεία μου».
Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις διασκευές του κομματιού Ferto, με το οποίο θα διαγωνιστεί στη Eurovision, σε άλλες γλώσσες. Η απήχηση που έχει το τραγούδι, τόνισε, τον χαροποιεί ιδιαίτερα. «Ο Εσθονός τραγουδιστής έκανε μία φοβερή διασκευή του τραγουδιού. Είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω ότι το κομμάτι έχει αγαπηθεί τόσο πολύ και ότι το διασκευάσουν σε άλλες γλώσσες. Πρόσφατα άκουσα και μία στα ουκρανικά που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», την Πέμπτη 2 Απριλίου, ο Ακύλας είπε για την περιπέτεια της υγείας του: «Καλά είμαι, είχα μια περιπέτεια με την υγεία μου την προηγούμενη εβδομάδα. Με ταλαιπώρησε αρκετά, καθυστέρησα να ξεκινήσω αντιβίωση. Έβγαλα απόστημα, έκανα ένα μίνι χειρουργείο αλλά τώρα είμαι καλύτερα. Μιλάω, τραγουδάω, τρώω. Είμαι πολύ καλά στην υγεία μου».
Μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις διασκευές του κομματιού Ferto, με το οποίο θα διαγωνιστεί στη Eurovision, σε άλλες γλώσσες. Η απήχηση που έχει το τραγούδι, τόνισε, τον χαροποιεί ιδιαίτερα. «Ο Εσθονός τραγουδιστής έκανε μία φοβερή διασκευή του τραγουδιού. Είναι μεγάλη μου χαρά να βλέπω ότι το κομμάτι έχει αγαπηθεί τόσο πολύ και ότι το διασκευάσουν σε άλλες γλώσσες. Πρόσφατα άκουσα και μία στα ουκρανικά που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα», σχολίασε.
Δείτε το βίντεο
