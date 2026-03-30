Το συγκινητικό αντίο του καλλιτεχνικού κόσμου στη Μαρινέλλα: Είναι μεγάλη απώλεια, χάσαμε τη μεγάλη καλλιτέχνιδα
Πρόσωπα που είχαν συνεργαστεί μαζί της θυμούνται αξέχαστες στιγμές - Πάριος, Μούσχουρη και Χατζηνάσιος την αποχαιρετούν
Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της Μαρινέλλας, με σημαντικά πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό χώρο να αποχαιρετούν τη σπουδαία ερμηνεύτρια.
Το Σάββατο 28 Μαρτίου, έγινε γνωστό ότι η τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, σε ηλικία 87 ετών. Καλλιτέχνες που είχαν συνεργαστεί μαζί της, συνθέτες και τραγουδιστές την αποχαιρετούν μέσα από δηλώσεις τους, τονίζοντας ότι έφυγε από τη ζωή μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μουσικής ιστορίας της χώρας.
Ο Γιάννης Πάριος μίλησε στο «Πρωινό» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται τη Δευτέρα. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Μαρινέλλα υπήρξε σωστή επαγγελματίας: «Έφυγε η Μαρινέλλα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ. Αυτοί οι φάροι. Η Μαρινέλλα δεν έφυγε ποτέ, ούτε πρόκειται να φύγει ποτέ. Μόνο το όνομά της φτάνει. Δεν ήταν η μεγάλη κυρία του τραγουδιού. Ήταν κυρία, το κυρία φτάνει, αλλά ήταν και μεγάλη τραγουδίστρια. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί της πάρα πολύ. Πρώτα από όλα στον ίδιο χώρο, τρεις φορές. Αλλά αυτό που θα θυμάμαι πάντα για τη Μαρινέλλα, ότι ενώ ήταν καθηγητής πανεπιστημίου στο τραγούδι, ήταν η πιο υπάκουη μαθήτρια σε όλα της. Και η πιο σωστή επαγγελματίας. Να μας περιμένει, ερχόμαστε όλοι».
Στην ίδια εκπομπή μίλησε η Νάνα Μούσχουρη μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνηση της για τη δυσάρεστη είδηση: «Δεν μπορώ να συνέλθω ακόμα από το σοκ. Κρίμα. Είναι τόσα πολλά χρόνια και είμαι πολύ, πολύ στενοχωρημένη. Εγώ τη γνώρισα πολύ νωρίς στο μεγάλο της σουξέ. Εγώ δεν ήμουν πάρα πολύ γνωστή εκείνη την εποχή, αλλά την αγαπούσα πάρα πολύ και όταν αργότερα βγήκα έξω το 1960, την κάλεσα κάποτε και ήρθε στο BBC μαζί μου και περάσαμε πάρα πολύ ωραία τις 3-4 ημέρες που κάθισε για να κάνουμε πρόβες. Τελικά κάναμε ένα τραγούδι που είναι πολύ σημαντικό, "Το μινόρε της αυγής". Το γεγονός ότι πριν έναν χρόνο που έγινε αυτό, από εκείνη τη στιγμή έχω μία θλίψη, γιατί ήθελα να τη δω και δεν μπορούσα, γιατί ήταν στο νοσοκομείο και δεν ήταν αρκετά καλά για να δει κόσμο. Και αυτό μου μένει παράπονο. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η τραγουδίστρια και ο άνθρωπος και για εμένα ήταν πολύ αγαπημένη. Αλλά το πιο σημαντικό είναι εκείνη να βρει την ειρήνη και ελπίζω να είναι εκεί που πηγαίνουν οι ευτυχισμένοι και παιδιά τους λέω καμιά φορά, όταν φύγω και εγώ, μπορεί να συναντηθούμε».
Η Λίτσα Διαμάντη βρέθηκε στη δυσάρεστη θέση να ενημερώνεται για τον θάνατο της Μαρινέλλας από δημοσιογράφο του «Πρωινού». Όπως δήλωσε: «Ιιιιιι. Αλήθεια; Πω πω, με συγκλονίζετε τώρα. Πω πω… Μεγάλη δασκάλα, μεγάλη καλλιτέχνιδα, μεγάλη, μεγάλη. Να ‘έχει καλό ταξίδι. Την αγαπάω, την αγαπούσα και θα την αγαπάω πάντα. Και θα τη θαυμάζω».
Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης έκανε λόγο για μία μεγάλη απώλεια που στοιχίζει στον καλλιτεχνικό κόσμο, δηλώνοντας πως η Μαρινέλλα ήταν αξεπέραστη τραγουδίστρια: «Μεγάλη απώλεια, γιατί ελπίζαμε. Όλοι ελπίζαμε. Και καλούμαι να αποχαιρετίσω μία γυναίκα που αγάπησα πραγματικά. Μια γυναίκα μοναδική. Είμαι πολύ ευτυχής που με τραγούδησε, που έκανε τα τραγούδια μου επιτυχίες. Ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους και όλες. Η καριέρα που έκανε η Μαρινέλλα ήταν τεράστια. Νομίζω πως καμία άλλη Ελληνίδα τραγουδίστρια δεν έχει τόσο μεγάλο βιογραφικό. Τι να πρωτοθυμηθώ. Το "Τι έκανα για πάρτη μου"; Που τραγουδάνε οι επόμενες γενιές, το "Να 'μαι" που θα μας έρχονται πάντα δάκρυα, γιατί γράφτηκε τη δεκαετία που κάναμε με τον Πάριο τα δικά μας τραγούδια και διαλέξαμε να το δώσουμε στη Μαρινέλλα».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως η Μαρινέλλα θα πρέπει να αποτελέσει πρότυπο για τους νεότερους καλλιτέχνες: «Ερχόταν πάντα πριν από όλους στις πρόβες, και τα νεότερα παιδιά καθυστερούσαν, τους μάλωνε ως μεγαλύτερη και ως μαμά θα έλεγα, και τους έδινε με αυτόν τον τρόπο μαθήματα ζωής. Μακάρι εκτός από τα τραγούδια της που ήταν κληρονομιά της, οι νέοι καλλιτέχνες να μιμηθούν τον χαρακτήρα της περισσότερο. Για τη σκληρή δουλειά και τον επαγγελματισμό, την ψυχή. Αυτή ήταν η Μαρινέλλα. Μια τέλεια καλλιτέχνης που θα μπορούσε να είναι η δασκάλα όλων μας. Και να σας πω και κάτι που πραγματικά βιώνω, με τη Μαρινέλλα ξεκουράζονται τα αυτιά σου όταν την ακούς. Τουλάχιστον τα δικά μου. Αντίο Μαρινέλλα μου, αντίο Μαρινέλλα μας. Είναι μεγάλη απώλεια. Όταν έφυγε ο Στράτος, μετά ο Στέλιος, μετά ο Τόλης, είπα ότι φτωχύναμε. Τελείωσε το πανηγύρι. Τώρα που έφυγε η Μαρινέλλα νομίζω ότι πραγματικά ψαχνόμαστε. Τώρα πρέπει να ψαχνόμαστε όλοι ανεξαιρέτως».
Ο Γιώργος Χατζηνάσιος αποχαιρέτισε με τη σειρά του τη σπουδαία ερμηνεύτρια, εξηγώντας πόσο σημαντική υπήρξε στη δική του καριέρα: «Οφείλω στη Μαρινέλλα την παρουσία στη δισκογραφία, γιατί αυτή πρώτη τραγούδησε τα τραγούδια μου. Από τη Μαρινέλλα ξεχωρίζω τη σκηνική της εμφάνιση, η οποία υπήρξε απαράμιλλη και μοναδική. Η Μαρινέλλα εκτός από τη φωνή της, την υπέροχη φωνή της, τραγουδούσε και με τα χέρια της. Αυτή ήταν η Μαρινέλλα. Δεν εμφανιστήκαμε ποτέ οι δύο μας στον κόσμο, δεν είχαμε αυτή την εικόνα. Της έδωσα όμως αυτή την ευκαιρία πριν από δύο χρόνια, για τα πενήντα χρόνια στο Ηρώδειο, για να με τιμήσει, αλλά δεν μπορούσε να έρθει. Οπότε, αφού πέρασαν μερικές μέρες βρεθήκαμε και μου λέει "Γιωργάκη μου μπράβο. Το γέμισες το Ηρώδειο. Λέω "ευτυχώς Μαρινέλλα μου που δεν ήρθες, γιατί θα έλεγαν ότι το γέμισες εσύ"».
Ο Μανώλης Καραντίνης μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Μega» αναφερόμενος στις συνεργασίες τους, αλλά και στα στοιχεία που έκαναν τη Μαρινέλλα να ξεχωρίζει: «Είναι λυπητερή μέρα γιατί χάσαμε τη μεγάλη καλλιτέχνιδα, μεγάλη τραγουδίστρια, τη Μαρινέλλα. Γνωριζόμασταν 20 χρόνια. Είχαμε κάνει συναυλίες στο Ηρώδειο, σε μαγαζιά και συναυλίες γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ήταν άνθρωπος πολύ δοτικός. Πάντα ήταν σε μια φάση σαν να ένιωθες, σαν να ήσουν στο σπίτι σου. Ήταν το καλαμπούρι της και το γέλιο της. Τα θυμόταν όλα, θυμόταν όλα τα ονόματα. Ήταν πολύ μελετηρή, ήταν αυστηρή με τον εαυτό της πρώτα απ’ όλα, γιατί ήθελε να είναι όλα τέλεια με τη φωνή της. Όλα για το κοινό της. Δεν είναι τυχαίο που λένε ότι οι βασιλιάδες της πίστας ήταν ο Βοσκόπουλος και η Μαρινέλλα. Όλα τα τραγούδια που έχει πει είναι αγαπημένα. Αλλά το “Καμιά Φορά” της άρεσε πολύ, τα λαϊκά της άρεσαν πολύ και τα παλιά τραγούδια».
Η κορυφαία τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή, έπειτα από τις επιπλοκές που προκάλεσε το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ βρισκόταν στη σκηνή του Ηρωδείου. Όπως ανακοινώθηκε, η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, με την οικογένειά της να γνωστοποιεί το δυσάρεστο γεγονός μέσω ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».
