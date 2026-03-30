Το συγκινητικό αντίο του καλλιτεχνικού κόσμου στη Μαρινέλλα: Είναι μεγάλη απώλεια, χάσαμε τη μεγάλη καλλιτέχνιδα

Γιώργος Χατζηνάσιος αποχαιρέτισε με τη σειρά του τη σπουδαία ερμηνεύτρια, εξηγώντας πόσο σημαντική υπήρξε στη δική του καριέρα: «Οφείλω στη Μαρινέλλα την παρουσία στη δισκογραφία, γιατί αυτή πρώτη τραγούδησε τα τραγούδια μου. Από τη Μαρινέλλα ξεχωρίζω τη σκηνική της εμφάνιση, η οποία υπήρξε απαράμιλλη και μοναδική. Η Μαρινέλλα εκτός από τη φωνή της, την υπέροχη φωνή της, τραγουδούσε και με τα χέρια της. Αυτή ήταν η Μαρινέλλα. Δεν εμφανιστήκαμε ποτέ οι δύο μας στον κόσμο, δεν είχαμε αυτή την εικόνα. Της έδωσα όμως αυτή την ευκαιρία πριν από δύο χρόνια, για τα πενήντα χρόνια στο Ηρώδειο, για να με τιμήσει, αλλά δεν μπορούσε να έρθει. Οπότε, αφού πέρασαν μερικές μέρες βρεθήκαμε και μου λέει "Γιωργάκη μου μπράβο. Το γέμισες το Ηρώδειο. Λέω "ευτυχώς Μαρινέλλα μου που δεν ήρθες, γιατί θα έλεγαν ότι το γέμισες εσύ"».



Ο Μανώλης Καραντίνης μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Μega» αναφερόμενος στις συνεργασίες τους, αλλά και στα στοιχεία που έκαναν τη Μαρινέλλα να ξεχωρίζει:





Η κορυφαία τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή, έπειτα από τις επιπλοκές που προκάλεσε το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε υποστεί τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ βρισκόταν στη σκηνή του Ηρωδείου. Όπως ανακοινώθηκε, η Μαρινέλλα άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της, με την οικογένειά της να γνωστοποιεί το δυσάρεστο γεγονός μέσω ανακοίνωσης, στην οποία αναφέρεται: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».