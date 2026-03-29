Μαρινέλλα: Έφυγε η «μάνα» μου, γράφει ο Γιώργος Θεοφάνους για τον θάνατό της
Θα τη θυμάμαι πάντα έτσι, ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη καρδιά, αναφέρει ο συνθέτης στη συγκινητική ανάρτησή του
Μάνα αποκάλεσε τη Μαρινέλλα ο Γιώργος Θεοφάνους στη συγκινητική ανάρτησή του μέσα από την οποία την αποχαιρέτησε. Ο συνθέτης που είχε συνεργαστεί με την αείμνηστη ερμηνεύτρια τόνισε πόσο δύσκολο του είναι να συνειδητοποιήσει ότι έφυγε από τη ζωή. Στο μυαλό του θα μείνει χαραγμένη η εικόνα της Μαρινέλλας με το τεράστιο χαμόγελό της.
Λέγοντας το δικό του «αντίο» στη Μαρινέλα, ο Γιώργος Θεοφάνους έγραψε στην ανάρτησή του: «Είμαι Κωνσταντινούπολη. Έχω συναυλία σε λίγα λεπτά. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Ήρθα εδώ για την Παναγία των Βλαχερνών και τους εορτασμούς με τον πατριάρχη σήμερα για τα 1400 χρόνια. Για την άλλη μου μάνα την Παναγία και έφυγε η μάνα μου. Εγώ θα τη θυμάμαι πάντα έτσι ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη καρδιά. Καλό ταξίδι μάνα! Σβήσε τα φώτα, σβήσε τα φώτα».
Δείτε την ανάρτησή του
