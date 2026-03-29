Μαρινέλλα: Έφυγε η «μάνα» μου, γράφει ο Γιώργος Θεοφάνους για τον θάνατό της
Θα τη θυμάμαι πάντα έτσι, ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη καρδιά, αναφέρει ο συνθέτης στη συγκινητική ανάρτησή του

Μάνα αποκάλεσε τη Μαρινέλλα ο Γιώργος Θεοφάνους στη συγκινητική ανάρτησή του μέσα από την οποία την αποχαιρέτησε. Ο συνθέτης που είχε συνεργαστεί με την αείμνηστη ερμηνεύτρια τόνισε πόσο δύσκολο του είναι να συνειδητοποιήσει ότι έφυγε από τη ζωή. Στο μυαλό του θα μείνει χαραγμένη η εικόνα της Μαρινέλλας με το τεράστιο χαμόγελό της.

Λέγοντας το δικό του «αντίο» στη Μαρινέλα, ο Γιώργος Θεοφάνους έγραψε στην ανάρτησή του: «Είμαι Κωνσταντινούπολη. Έχω συναυλία σε λίγα λεπτά. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό. Ήρθα εδώ για την Παναγία των Βλαχερνών και τους εορτασμούς με τον πατριάρχη σήμερα για τα 1400 χρόνια. Για την άλλη μου μάνα την Παναγία και έφυγε η μάνα μου. Εγώ θα τη θυμάμαι πάντα έτσι ένα τεράστιο χαμόγελο, μια μεγάλη καρδιά. Καλό ταξίδι μάνα! Σβήσε τα φώτα, σβήσε τα φώτα».

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

