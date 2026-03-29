Η Βίσση αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα από σκηνής: Ένας θρύλος που θα μείνει στην αιωνιότητα, δείτε βίντεο
GALA
Η τραγουδίστρια διέκοψε το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής  της σε νυχτερινό κέντρο για να τιμήσει τη σπουδαία ερμηνεύτρια

Από τη σκηνή αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα η Άννα Βίσση. Η σπουδαία ερμηνεύτρια πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ενάμιση χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο.

Το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου η τραγουδίστρια, ενώ πραγματοποιούσε την εμφάνισή της σε νυχτερινό κέντρο, διέκοψε το πρόγραμμα για να τιμήσει τη Μαρινέλλα με μερικά λόγια. Αποκαλώντας την θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα και πρότυπο για πολλές γυναίκες, μοιράστηκε τη θλίψη της για την απώλειά της. Πέρα από σπουδαία φωνή, τόνισε, υπήρξε και σπουδαίος άνθρωπος. 

«Αυτή η διακοπή δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος. Είμαι πολύ συγκινημένη γι’ αυτό που ακούσαμε σήμερα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε πολύ λίγο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή. Κάτι να θυμηθούμε όλοι μας από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε. Για τη Μαρινέλλα μιλάω», είπε αρχικά η Άννα Βίσση, κάνοντας μία διακοπή του προγράμματος.

Θυμούμενη την πρώτη φορά που την είδε ζωντανά, όταν εκείνη ήταν δεκαπέντε ετών, περιέγραψε: «Όλοι την τραγουδήσαμε, χρόνια τώρα. Τη λατρέψαμε. Είμαι κι εγώ μία από σας που, όταν την είδα θυμάμαι, ήμουν δεκαπέντε χρονών όταν πήγα στην Αθήνα. Είχα μείνει άναυδη. Την κοίταζα και τη θαύμαζα και έλεγα… “μια μέρα κι εγώ θα γίνω έτσι”. Δεν ξέρω τι έγινα, αλλά σημασία έχει τι έγινε αυτή. Έφυγε, σήμερα, ένας ζωντανός θρύλος. Ήταν μέχρι σήμερα ένας ζωντανός θρύλος, και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε έναν θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, ήταν σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα».

Δείτε το βίντεο

@tasos_k3

Βίσση για Μαρινέλλα#annavissi @annavissiofficial @fannatics

♬ πρωτότυπος ήχος - Tasos
Αφού, τόνισε πως η ερμηνεύτρια έφυγε με άδικο τρόπο, κάλεσε τους θαμώνες του μαγαζιού να την αποχαιρετήσουν μαζί της. «Κατάφερε πάρα πολλά στη ζωή της. Για μένα ήταν πρότυπο. Και πιστεύω για πολλές γυναίκες. Και για πολλούς ανθρώπους. Που, χωρίς πολλά εφόδια στην αρχή, πέτυχε τα πάντα. Η Μαρινέλλα έφτασε στα 88 της. Και να μη φοβόμαστε τις ηλικίες, 88 χρονών ήταν η γυναίκα. Και εγώ θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε. Κρατάνε, γιατί πιστεύουν και είναι πιστοί σ’ αυτό που τους όρισε η φύση να είναι. Θαυμάζω τη Μαρινέλλα, όπως τη θαυμάζουμε όλοι μας. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε. Όλοι θα φύγουμε. Αλλά έφυγε άδικα. Και με άδικο τρόπο. Το θυμάστε πώς έγινε. Σε ένα εμβληματικό θέατρο. Ίσως αυτό να ήταν το πιο… ωραίο. Το μόνο ωραίο ίσως. Λοιπόν, ας την αποχαιρετήσουμε όλοι απόψε. Ας της αφιερώσουμε τη βραδιά. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε», κατέληξε.
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης