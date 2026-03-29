Η Βίσση αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα από σκηνής: Ένας θρύλος που θα μείνει στην αιωνιότητα, δείτε βίντεο
Η Βίσση αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα από σκηνής: Ένας θρύλος που θα μείνει στην αιωνιότητα, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια διέκοψε το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της σε νυχτερινό κέντρο για να τιμήσει τη σπουδαία ερμηνεύτρια
Από τη σκηνή αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα η Άννα Βίσση. Η σπουδαία ερμηνεύτρια πέθανε σε ηλικία 87 ετών, ενάμιση χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο.
Το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου η τραγουδίστρια, ενώ πραγματοποιούσε την εμφάνισή της σε νυχτερινό κέντρο, διέκοψε το πρόγραμμα για να τιμήσει τη Μαρινέλλα με μερικά λόγια. Αποκαλώντας την θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα και πρότυπο για πολλές γυναίκες, μοιράστηκε τη θλίψη της για την απώλειά της. Πέρα από σπουδαία φωνή, τόνισε, υπήρξε και σπουδαίος άνθρωπος.
«Αυτή η διακοπή δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος. Είμαι πολύ συγκινημένη γι’ αυτό που ακούσαμε σήμερα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε πολύ λίγο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή. Κάτι να θυμηθούμε όλοι μας από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε. Για τη Μαρινέλλα μιλάω», είπε αρχικά η Άννα Βίσση, κάνοντας μία διακοπή του προγράμματος.
Θυμούμενη την πρώτη φορά που την είδε ζωντανά, όταν εκείνη ήταν δεκαπέντε ετών, περιέγραψε: «Όλοι την τραγουδήσαμε, χρόνια τώρα. Τη λατρέψαμε. Είμαι κι εγώ μία από σας που, όταν την είδα θυμάμαι, ήμουν δεκαπέντε χρονών όταν πήγα στην Αθήνα. Είχα μείνει άναυδη. Την κοίταζα και τη θαύμαζα και έλεγα… “μια μέρα κι εγώ θα γίνω έτσι”. Δεν ξέρω τι έγινα, αλλά σημασία έχει τι έγινε αυτή. Έφυγε, σήμερα, ένας ζωντανός θρύλος. Ήταν μέχρι σήμερα ένας ζωντανός θρύλος, και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε έναν θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, ήταν σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα».
Δείτε το βίντεο
Αφού, τόνισε πως η ερμηνεύτρια έφυγε με άδικο τρόπο, κάλεσε τους θαμώνες του μαγαζιού να την αποχαιρετήσουν μαζί της. «Κατάφερε πάρα πολλά στη ζωή της. Για μένα ήταν πρότυπο. Και πιστεύω για πολλές γυναίκες. Και για πολλούς ανθρώπους. Που, χωρίς πολλά εφόδια στην αρχή, πέτυχε τα πάντα. Η Μαρινέλλα έφτασε στα 88 της. Και να μη φοβόμαστε τις ηλικίες, 88 χρονών ήταν η γυναίκα. Και εγώ θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε. Κρατάνε, γιατί πιστεύουν και είναι πιστοί σ’ αυτό που τους όρισε η φύση να είναι. Θαυμάζω τη Μαρινέλλα, όπως τη θαυμάζουμε όλοι μας. Και λυπάμαι πάρα πολύ που έφυγε. Όλοι θα φύγουμε. Αλλά έφυγε άδικα. Και με άδικο τρόπο. Το θυμάστε πώς έγινε. Σε ένα εμβληματικό θέατρο. Ίσως αυτό να ήταν το πιο… ωραίο. Το μόνο ωραίο ίσως. Λοιπόν, ας την αποχαιρετήσουμε όλοι απόψε. Ας της αφιερώσουμε τη βραδιά. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε», κατέληξε.
Το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου η τραγουδίστρια, ενώ πραγματοποιούσε την εμφάνισή της σε νυχτερινό κέντρο, διέκοψε το πρόγραμμα για να τιμήσει τη Μαρινέλλα με μερικά λόγια. Αποκαλώντας την θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα και πρότυπο για πολλές γυναίκες, μοιράστηκε τη θλίψη της για την απώλειά της. Πέρα από σπουδαία φωνή, τόνισε, υπήρξε και σπουδαίος άνθρωπος.
«Αυτή η διακοπή δεν αποτελεί μέρος του προγράμματος. Είμαι πολύ συγκινημένη γι’ αυτό που ακούσαμε σήμερα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Θα γίνω χαρούμενη σε πολύ λίγο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ήθελα να αφιερώσουμε μια στιγμή. Κάτι να θυμηθούμε όλοι μας από αυτή τη γυναίκα που λατρέψαμε. Για τη Μαρινέλλα μιλάω», είπε αρχικά η Άννα Βίσση, κάνοντας μία διακοπή του προγράμματος.
Θυμούμενη την πρώτη φορά που την είδε ζωντανά, όταν εκείνη ήταν δεκαπέντε ετών, περιέγραψε: «Όλοι την τραγουδήσαμε, χρόνια τώρα. Τη λατρέψαμε. Είμαι κι εγώ μία από σας που, όταν την είδα θυμάμαι, ήμουν δεκαπέντε χρονών όταν πήγα στην Αθήνα. Είχα μείνει άναυδη. Την κοίταζα και τη θαύμαζα και έλεγα… “μια μέρα κι εγώ θα γίνω έτσι”. Δεν ξέρω τι έγινα, αλλά σημασία έχει τι έγινε αυτή. Έφυγε, σήμερα, ένας ζωντανός θρύλος. Ήταν μέχρι σήμερα ένας ζωντανός θρύλος, και από εδώ και πέρα πιστεύω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε έναν θρύλο που θα μείνει στην αιωνιότητα. Αυτή η γυναίκα ήταν θαρραλέα, ήταν σπουδαία φωνή, σπουδαία προσωπικότητα».
Δείτε το βίντεο
@tasos_k3
Βίσση για Μαρινέλλα#annavissi @annavissiofficial @fannatics♬ πρωτότυπος ήχος - Tasos
