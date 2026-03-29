Το on stage «αντίο» του Αντώμη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στη Μαρινέλλα: Ανήκει σε όλους μας, είναι η Ελλάδα μας
Το on stage «αντίο» του Αντώμη Ρέμου και του Χρήστου Μάστορα στη Μαρινέλλα: Ανήκει σε όλους μας, είναι η Ελλάδα μας
Δεν θα χαθεί από τη ζωή μας, είπαν οι δύο τραγουδιστές από τη σκηνή του κέντρου που εμφανίζονται
Το δικό τους «αντίο» είπαν ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας στη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή στα 87 της χρόνια. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο νυχτερινό κέντρο στο οποίο συνεργάζονται σταμάτησαν για λίγο το πρόγραμμα για να αποχαιρετήσουν από σκηνής τη σπουδαία ερμηνεύτρια.
Οι δύο τραγουδιστές τόνισαν πως θα εξακολουθεί να είναι παρούσα στη ζωή του κόσμου μέσα από το έργο της, τονίζοντας πως ανήκει σε όλους ως σύμβολο της χώρας.
«Σήμερα είναι μια από τις δύσκολες στιγμές, από τις δύσκολες βραδιές μας. Απόψε αποχαιρετάμε σαν Ελλάδα τη μεγάλη μας Μαρινέλλα απόψε. Γιατί η Μαρινέλλα δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους μας. Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας. Οπότε σήμερα της λέμε αντίο. Κι εμείς που προσωπικά ήμασταν πιο κοντά της, είμαστε λίγο πιο κοντινοί άνθρωποί της, κι εσύ, κι εγώ, εμείς έχουμε μέσα μας έτσι σήμερα ένα πλάκωμα, ένα βάρος στην ψυχή μας», είπε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου.
Με τη σειρά του, ο Χρήστος Μάστορας συμπλήρωσε: «Είχε πει όμως: ''Αντώνη'', η Μαρινέλλα, ''να μη χαθείς ποτέ, ποτέ απ’ τη ζωή μου''. Κι έτσι ποτέ, ποτέ αυτή δεν θα χαθεί απ’ τη δική μας…», με τον Αντώνη Ρέμο να συμπληρώνει: «Αυτό είναι το μόνο σίγουρο γιατί θα είναι εδώ η Μαρινέλλα πάντα μέσα από τα τραγούδια που θα τραγουδάμε και μέσα από τις εικόνες που μας έχει δώσει».
Οι δύο τραγουδιστές τόνισαν πως θα εξακολουθεί να είναι παρούσα στη ζωή του κόσμου μέσα από το έργο της, τονίζοντας πως ανήκει σε όλους ως σύμβολο της χώρας.
«Σήμερα είναι μια από τις δύσκολες στιγμές, από τις δύσκολες βραδιές μας. Απόψε αποχαιρετάμε σαν Ελλάδα τη μεγάλη μας Μαρινέλλα απόψε. Γιατί η Μαρινέλλα δεν ανήκει σε κανέναν, ανήκει σε όλους μας. Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας. Οπότε σήμερα της λέμε αντίο. Κι εμείς που προσωπικά ήμασταν πιο κοντά της, είμαστε λίγο πιο κοντινοί άνθρωποί της, κι εσύ, κι εγώ, εμείς έχουμε μέσα μας έτσι σήμερα ένα πλάκωμα, ένα βάρος στην ψυχή μας», είπε αρχικά ο Αντώνης Ρέμος το βράδυ του Σαββάτου 28 Μαρτίου.
Με τη σειρά του, ο Χρήστος Μάστορας συμπλήρωσε: «Είχε πει όμως: ''Αντώνη'', η Μαρινέλλα, ''να μη χαθείς ποτέ, ποτέ απ’ τη ζωή μου''. Κι έτσι ποτέ, ποτέ αυτή δεν θα χαθεί απ’ τη δική μας…», με τον Αντώνη Ρέμο να συμπληρώνει: «Αυτό είναι το μόνο σίγουρο γιατί θα είναι εδώ η Μαρινέλλα πάντα μέσα από τα τραγούδια που θα τραγουδάμε και μέσα από τις εικόνες που μας έχει δώσει».
Δείτε βίντεο
