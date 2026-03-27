Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: Θα παλέψω να έχουμε 100 καλεσμένους, όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονα στον γαμπρό
GALA
Ηλιάνα Παπαγεωργίου Γάμος Γιάννης Καραβασάνης

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: Θα παλέψω να έχουμε 100 καλεσμένους, όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονα στον γαμπρό

Ο γαμπρός είναι εξαιρετικά  εσωστρεφής, σχολίασε το μοντέλο για τον Γιάννη Καραβασάνη

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: Θα παλέψω να έχουμε 100 καλεσμένους, όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονα στον γαμπρό
Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη αναφέρθηκε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, σχολιάζοντας ότι οι καλεσμένοι τους θα περιοριστούν στα 100 περίπου άτομα, έπειτα από επιθυμία του γαμπρού.

Το μοντέλο και παρουσιάστρια έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» που προβλήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου, λέγοντας πως λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων που είχε εκείνη και ο σύντροφός της, ξεκινούν τώρα τα σχέδια για τον γάμο τους.

Όσο για την τοποθεσία, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου αρκέστηκε να δηλώσει, πως θα ήθελε να γίνει στον τόπο καταγωγής της, στην Πάτρα και πρόσθεσε ότι θα σεβαστεί την επιθυμία του Γιάννη Καραβασάνη να μην κάνουν ιδιαίτερα ανοιχτό γάμο. 

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Μπορεί να μάθω κι εγώ πού θα γίνει ο γάμος τελευταία στιγμή, όπως πάει το πράγμα. Υπάρχει μία μικρή κινητικότητα τώρα για τις προετοιμασίες, καθώς κλείνουν κάποιες δουλειές που είχαμε με τον Γιάννη. Τώρα αναζητάμε το πού και το πώς. Οι απόψεις για την τοποθεσία διίστανται για το πού θα γίνει. Εγώ θα ήθελα ιδανικά να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, στο σπίτι μου αλλά ιδανικά και ο γαμπρός θα ήθελε να το κάνει στο χωριό του, οπότε θα βρούμε τη μέση λύση. Εγώ είμαι από την Πάτρα και ο Γιάννης από τον Βόλο. Ο γαμπρός είναι εξαιρετικά εσωστρεφής, οπότε πιστεύω ότι θα το παλέψω να έρθουν 100 καλεσμένοι. Όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονά του στον γαμπρό».

Δείτε το βίντεο



Στις 19 Ιουνίου, το μοντέλο και παρουσιάστρια είχε κάνει τις πρώτες της δηλώσεις για την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον Γιάννη Καραβασάνη, αποκαλύπτοντας τότε πως του πήρε πολύ καιρό να πάρει την απόφαση για το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον γάμο της: Θα παλέψω να έχουμε 100 καλεσμένους, όποιος παρεξηγηθεί, τα παράπονα στον γαμπρό
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Γιάννης Καραβασάνης
Κλείσιμο

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου είχε μιλήσει στην εκπομπή «Super Κατερίνα» δηλώνοντας ουσιαστικά, πως δέχτηκε πρόταση γάμου και σχεδιάζει τον γάμο της. Επειδή ωστόσο ήθελε να ανακοινώσει η ίδια τα ευχάριστα νέα, πριν προβληθεί το απόσπασμα στην τηλεόραση, νωρίτερα, το πρωί της Πέμπτης 19 Ιουνίου, δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media, στο οποίο έδειχνε το μονόπετρο που δέχτηκε.

Γεωργία Κοτζιά
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης