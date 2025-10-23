Ηλιάνα Παπαγεωργίου για Γιάννη Καραβασάνη: Δεν περίμενα ότι θα χωρίσουμε και θα ξαναπαντρευτούμε
Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα για τον γάμο μου, ανέφερε μεταξύ άλλων το μοντέλο
Για δεύτερη φορά ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Γιάννη Καραβασάνη η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το μοντέλο εξομολογήθηκε ότι δεν φανταζόταν πως μετά τον χωρισμό τους θα ακολουθούσε η επανασύνδεση που θα οδηγούσε σε έναν ακόμα γάμο. Την εξέλιξη για την προσωπική της ζωή την είχε μοιραστεί εκείνη τον περασμένο Ιούνιο μέσα από ένα βίντεο στα social media στο οποίο επιδείκνυε το μονόπετρο που της είχε προσφέρει ο αγαπημένος της.
«Δεν περίμενα ότι θα χωρίσουμε και θα ξαναπαντρευτούμε. Γιατί το περίμενε εκείνος ότι θα μου κάνει πρόταση γάμου, ενώ με είχε παντρευτεί;», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με τις δηλώσεις της να προβάλλονται στην εκπομπή «Happy Day», το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου.
Σε άλλο σημείο, εξήγησε ότι δεν έχει ακόμα ξεκινήσει τις ετοιμασίες για τον γάμο της, αφού επιθυμεί να αφιερώσει λίγο χρόνο στον εαυτό της. «Δεν ξέρω αν έχω νυφικό. Δεν έχω προετοιμάσει τίποτα για τον γάμο μου και δεν ξέρω αν ο Άγγελος Μπράτης θα μου σχεδιάσει το νυφικό. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα, δεν έχω κάνει τίποτα, συγγνώμη αν πρέπει να βιαστώ. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προθεσμίες για κάποιον που αρραβωνιάζεται το 2025; Θέλω να πάρω λίγο τον χρόνο μου, μπορώ; Η Ζενεβιέβ Μαζαρί διοργανώνει το bachelorette. Φοράω το δακτυλίδι, πάω σούπερ μάρκετ, είμαι σαν κυρία», πρόσθεσε.
