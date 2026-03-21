Βασίλης Λαζαρίδης: Ανήθικο να δημιουργείς εντυπώσεις, ο πατέρας μου ήταν ένας από τους καλύτερους ανθρώπους





Όσο για τον χωρισμό των γονιών του σχολίασε: « Η μητέρα μου με τον πατέρα μου τυπικά δεν χωρίσανε ποτέ. Δεν πήραν διαζύγιο. Και δεν μου είπαν και ποτέ ότι χώρισαν. Η μητέρα μου έφυγε, πήρε εμένα και την αδερφή μου και φύγαμε από το σπίτι. Η επιλογή του να χωρίσουν ήταν της μάνας μου. Θα ήθελα ο πατέρας μου να μου εξηγήσει κάποια πράγματα που έγιναν στην οικογένεια. Να μπορούσα να καταλάβω γιατί έκανε κάποιες πράξεις. Κάποια πράγματα που έχει κάνει στο παρελθόν με έχουν στενοχωρήσει. Η μάνα μου έχει ένα φωτοστέφανο, θα μπει σε ένα μαγαζί και θα γυρίσουν να την κοιτάξουν από τους δέκα οι οκτώ. Αυτό όλο έκανε με έναν τρόπο τον πατέρα μου να ζηλεύει ».



Η συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη περί κακοποίησης και η απάντηση της Πόπης Μαλλιωτάκη



Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο vidcast «Unblock», η Αγγελική Ηλιάδη



Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι μετά τη δολοφονία του επιχειρηματία δεν ήθελε να προχωρήσει σε αρνητικά σχόλια και αναφορές για το πρόσωπό του, γι’ αυτό και δεν μίλησε δημόσια για όσα υποστήριξε ότι βίωνε: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ σκληρός… Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές… Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών, και φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».



Κλείσιμο

Παράλληλα, ανέφερε ότι απειλές που δεχόταν, την εμπόδισαν να ζητήσει βοήθεια: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα… Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη… Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα».



Η Αγγελική Ηλιάδη



Η Αγγελική Ηλιάδη κατήγγειλε σωματική κακοποίηση και απειλές από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση… Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ… Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση, ήταν και σωματική… Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα».Η Αγγελική Ηλιάδη προκάλεσε την αντίδραση της Πόπης Μαλλιωτάκη , η οποία μίλησε στην εκπομπή «Happy Day». Η τραγουδίστρια μίλησε για τη σχέση της με τον επιχειρηματία: «Εγώ δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας… Ήμουν πάντα ανεξάρτητη… Όταν γνώρισα τον Μπάμπη ήταν 23 χρονών παιδάκι και εγώ μικρή κοπέλα. Φτιάξαμε μία πολύ ωραία σχέση. Ήμασταν 12 χρόνια μαζί και κατέληξε σε γάμο… Ήταν πολύ υποστηρικτικός σε εμένα και στο παιδί».

Διέψευσε επίσης ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης είχε χωρίσει πριν ξεκινήσει τη σχέση του με την Ηλιάδη: «Ποτέ δεν χωρίσαμε, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια… Ο γιος μας ήταν τεσσάρων χρονών τότε… Μαζί ήμασταν με τον Μπάμπη. Γιατί να λέει τέτοια ψέματα;». Τέλος, επανέλαβε ότι ο εκλιπών επιχειρηματίας δεν υπήρξε κακοποιητικός στη σχέση τους: «Υπήρχαν καβγάδες… Είχε τον φόβο μου, ότι αν με ζορίσει πολύ θα σηκωθώ να φύγω. Του το είχα πει κιόλας, ότι αν ποτέ σηκώσεις χέρι πάνω μου και θα στο κόψω… Δεν το ανεχόμουν το ξύλο».