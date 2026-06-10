«Οι ΗΠΑ ελέγχουν τα Στενά του Ορμούζ, όχι το Ιράν»: Ο Τραμπ αποκάλυψε μυστική επιχείρηση, πάνω από 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μεταφέρθηκαν με ασφάλεια

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ γνωστοποίησε ότι τον προηγούμενο μήνα έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να εκτελέσουν μυστική αποστολή με στόχο την υποστήριξη πετρελαιοφόρων