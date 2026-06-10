Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους
SPORTS
Δημήτρης Γιαννακόπουλος Παναθηναϊκός

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους

Βαριά καμπάνα για τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός από τον Αθλητικό εισαγγελέα του ΕΣΑΚΕ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Απαγόρευση εισόδου 6 μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους
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Βαριά καμπάνα για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου έξι μηνών από όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, ο Αθλητικός Δικαστής επέβαλε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός ακόμη 50.000 ευρώ πρόστιμο για τη συμπεριφορά του κ. Γιαννακόπουλου.

Αναλυτικά η απόφαση:

«1. Επιβάλλεται στον Δημήτριο Γιαννακόπουλο, ιδιοκτήτη της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το πειθαρχικό παράπτωμα της πράξης που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, τελεσθείσας καθ’ υποτροπή, κατά τον αγώνα του Πρωταθλήματος Α1 Εθνικής Κατηγορίας 2025-2026, με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ), που διεξήχθη την 08.06.2026: α) απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα προσωρινά για έξι (6) μήνες και β) χρηματικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ. 2. Επιβάλλεται στην ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) χρηματικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ, για την ως άνω πράξη του ιδιοκτήτη της που τελέστηκε καθ’ υποτροπή».
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