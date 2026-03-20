Βασίλης Λαζαρίδης για τον πατέρα του: Αν ζούσε θα έκανα μαζί του μία πολύ σοβαρή συζήτηση για διάφορες συμπεριφορές

«Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε σωματικά, φοβόμουν ακόμη και για το παιδί μου και δεν τόλμησα να μιλήσω»

Ο γιος που απέκτησε η Πόπη Μαλλιωτάκη με τον Μπάμπη Λαζαρίδη Βασίλης μοιράστηκε μερικές από τις ερωτήσεις που θα έκανε στον πατέρα του, εάν βρισκόταν στη ζωή.Το όνομα του Μπάμπη Λαζαρίδη, που δολοφονήθηκε το 2008, έχει έρθει τελευταία στην επικαιρότητα μετά τη συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη , στην οποία ισχυρίστηκε ότι ο επιχειρηματίας την κακοποιούσε σωματικά όσο ήταν σε σχέση . Η χήρα του Μπάμπη Λαζαρίδη, Πόπη Μαλλιωτάκη τοποθετήθηκε σχετικά, αναφέροντας ότι κατά τη διάρκεια του γάμου τους δεν ήταν βίαιος απέναντί της Ο γιος της Πόπης Μαλλιωτάκη παραχώρησε συνέντευξη στο Vidcast «Bedtime Stories», που θα δημοσιευτεί την Τρίτη 24 Μαρτίου. Στο teaser που ανέβηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στο Instagram, ο πρωτότοκος γιος του Μπάμπη Λαζαρίδη εξήγησε πως υπάρχουν σκέψεις και προβληματισμοί για πράξεις του πατέρα του, που δεν πρόλαβε να συζητήσει μαζί του.Πιο αναλυτικά, στο βίντεο που δημοσιεύτηκε ακούγεται να λέει: «Αν ζούσε θα έκανα μαζί του μία πολύ σοβαρή συζήτηση για διάφορες συμπεριφορές. Θα ήθελα να μου εξηγήσει κάποια πράγματα, που έγιναν στην οικογένεια. Θα ήθελα να μπορέσω να καταλάβω λίγο, γιατί έκανε κάποιες πράξεις».Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη στο Vidcast «Unblock» υποστήριξε ότι ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν βίαιος και ότι δεχόταν απειλές Όπως δήλωσε: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε ότι μετά τη δολοφονία του Μπάμπη Λαζαρίδη δεν θέλησε να εκφραστεί αρνητικά για εκείνον, γεγονός που την οδήγησε να μην μιλήσει δημόσια για όσα, όπως υποστηρίζει, βίωνε: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι, παρότι είχε σκεφτεί να απομακρυνθεί, δεν το κατάφερε εξαιτίας των απειλών που, όπως ανέφερε, δεχόταν: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».

Μαλλιωτάκη: Δεν ήταν βίαιος ο Λαζαρίδης, είναι ψέμα της Ηλιάδη ότι είχαμε χωρίσει όταν τη γνώρισε, το παιδί μας τότε ήταν 4 ετών



Η συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη προκάλεσε την αντίδραση της Πόπης Μαλλιωτάκη. Η τραγουδίστρια απάντησε την Πέμπτη μέσα από την εκπομπή «Happy Day», όπου βρέθηκε ως καλεσμένη, αναφερόμενη τόσο στη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, όσο και στον χαρακτήρα του, τη στήριξη που, όπως είπε, έλαβε η ίδια και ο γιος τους μετά τον χωρισμό τους, αλλά και στην περίοδο κατά την οποία εκείνος ξεκίνησε τη σχέση του με την Αγγελική Ηλιάδη.



Σχετικά με τον ισχυρισμό της Αγγελικής Ηλιάδη περί σωματικής κακοποίησης από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, η Πόπη Μαλλιωτάκη δήλωσε ότι η ίδια δεν ένιωσε ποτέ απειλή από εκείνον: «Από πού να τα μαζέψεις. Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά. Εγώ προσωπικά αν κάποιος στο πλευρό μου σήκωνε το χέρι θα του το έκοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουν. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν έχω δεχτεί τέτοια συμπεριφορά. Παρ' όλο που προκαλούσα πολλές φορές. Παρ' όλο που τσακωνόμασταν πολύ. Δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας, αλλά άμα δεν είσαι και μπροστά δεν μπορείς να πάρεις θέση, δεν μπορώ να πω "τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε". Όταν γνώρισα τον Μπάμπη ήταν 23 χρονών παιδάκι και εγώ μικρή κοπέλα. Φτιάξαμε μία πολύ ωραία σχέση. Ήμασταν 12 χρόνια μαζί και κατέληξε σε γάμο. Ένιωσα μόνο προστασία και υποστηρικτικότητα από τον Μπάμπη. Είναι σαν μιλάνε για έναν άλλον άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ υποστηρικτικός και σε εμένα και στο παιδί. Ακόμα και μετά που χωρίσαμε».



Στη συνέχεια, σημείωσε ότι ο εκλιπών επιχειρηματίας ήταν υποστηρικτικός τόσο απέναντί της όσο και στο παιδί τους. Παράλληλα, διέψευσε τον ισχυρισμό της Αγγελικής Ηλιάδη ότι, όταν ξεκίνησε η σχέση τους, εκείνος είχε ήδη χωρίσει από εκείνη: «Ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Ποτέ δεν χωρίσαμε, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν πήρα ποτέ διαζύγιο, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λέει ψέματα όταν λέει ότι γνωρίστηκαν ότι ήταν χωρισμένος. Ο γιος μας ήταν τεσσάρων χρονών τότε. Να βγει και να το πει αν ήταν ποτέ ο Μπάμπης χωρισμένος. Γιατί εγώ έβγαινα τότε, δεν ήμουν στην σπηλιά. Ποιος της το είπε; Μαζί ήμασταν με τον Μπάμπη. Γιατί να λέει τέτοια ψέματα; Εγώ τι ήμουν; Τι ρόλο έπαιζα; Τι έλεγα τότε στις τηλεοράσεις. Από το μυαλό μου το έβγαζα;».



Η Πόπη Μαλλιωτάκη υπογράμμισε ακόμη ότι δεν αποδέχεται να διακινούνται δημόσια, όπως είπε, ανακριβείς ισχυρισμοί: «Εμένα με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα να βγαίνει να λέει ο κάθε ένας το οτιδήποτε; Ή εγώ και το παιδί πώς νιώθαμε με όλο αυτό που γινόταν; Δεν με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος. Πάρα πολύ δύσκολα πέρασα. Δεν θα ανεχτώ και μετά να λέγονται τέτοια ψέματα, ούτε εγώ ούτε το παιδί μου. Όταν δεν ζεις μέσα στο ίδιο σπίτι και όταν πραγματικά δεν είστε μαζί, μπορείς να βγεις να πεις ότι είσαι χωρισμένος. Όταν όμως μένεις μαζί με τον άλλον και μεγαλώνεις ένα 4χρονο παιδί και το μεγαλώνουμε, θα βγεις και θα το πεις αυτό; Ότι δεν είμαστε μαζί. Δεν μου αρέσει να λέγονται ψέματα. Θέλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους».



Σε άλλο σημείο, επανέλαβε ότι, σύμφωνα με τη δική της εμπειρία, ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν υπήρξε κακοποιητικός στη μεταξύ τους σχέση: «Υπήρχαν καβγάδες. Κάποια στιγμή είχαμε καβγαδίσει στο μαγαζί στη Γερμανία, εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Είχε τον φόβο μου, ότι αν με ζορίσει πολύ θα σηκωθώ να φύγω. Σε εμένα φερόταν διαφορετικά. Του το είχα πει κιόλας, ότι αν ποτέ σηκώσεις χέρι πάνω μου και θα στο κόψω, και όσες φάω και όσες φας. Δεν το ανεχόμουν το ξύλο, δεν θα καθόμουν εγώ να τις τρώω. Ήμουν πάντα ανεξάρτητη από μικρή, και τα πτυχία μου και την καριέρα μου μόνη μου τα έχω κάνει χωρίς βοήθεια».