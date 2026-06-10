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Μήνυμα Νετανιάχου στους Λιβανέζους: Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο μαζί σας, αλλά με τη Χεζμπολάχ
Μήνυμα Νετανιάχου στους Λιβανέζους: Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο μαζί σας, αλλά με τη Χεζμπολάχ
Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας, προέτρεψε τους Λιβανέζους ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε σήμερα έκκληση προς τους Λιβανέζους να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Ισραήλ στον αγώνα κατά της Χεζμπολάχ, υπογραμμίζοντας πως η χώρα τους είναι «όμηρος» του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.
«Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο μαζί σας. Είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, η οποία κρατάει όμηρο τη χώρα σας», τόνισε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα. «Λαχταράμε την ειρήνη μαζί σας, με τον Λίβανο», συμπλήρωσε.
«Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας», προέτρεψε τους Λιβανέζους ο Νετανιάχου. «Ας οικοδομήσουμε ασφάλεια και ευημερία για όλα τα παιδιά μας», συνέχισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας πως «μόλις η Χεζμπολάχ εξαρθρωθεί, οι προοπτικές θα είναι απεριόριστες».
«Το Ισραήλ δεν είναι σε πόλεμο μαζί σας. Είμαστε σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, η οποία κρατάει όμηρο τη χώρα σας», τόνισε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του στην αγγλική γλώσσα. «Λαχταράμε την ειρήνη μαζί σας, με τον Λίβανο», συμπλήρωσε.
«Πάρτε το μέλλον στα χέρια σας», προέτρεψε τους Λιβανέζους ο Νετανιάχου. «Ας οικοδομήσουμε ασφάλεια και ευημερία για όλα τα παιδιά μας», συνέχισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, διαβεβαιώνοντας πως «μόλις η Χεζμπολάχ εξαρθρωθεί, οι προοπτικές θα είναι απεριόριστες».
رسالتي إلى الشعب اللبناني pic.twitter.com/I2aU7MYV6P— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 10, 2026
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