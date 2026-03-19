Μαλλιωτάκη: Δεν ήταν βίαιος ο Λαζαρίδης, είναι ψέμα της Ηλιάδη ότι είχαμε χωρίσει όταν τη γνώρισε, το παιδί μας τότε ήταν 4 ετών
Μαλλιωτάκη: Δεν ήταν βίαιος ο Λαζαρίδης, είναι ψέμα της Ηλιάδη ότι είχαμε χωρίσει όταν τη γνώρισε, το παιδί μας τότε ήταν 4 ετών
Είχε τον φόβο μου, του είχα πει, ότι αν ποτέ σηκώσεις χέρι πάνω μου θα στο κόψω κι όσες φάω, θα φας, δήλωσε η τραγουδίστρια για τον εκλιπόντα επιχειρηματία
Θέση μετά τις δηλώσεις της Αγγελικής Ηλιάδη για τη σωματική κακοποίηση που ισχυρίστηκε ότι υπέστη από τον Μπάμπη Λαζαρίδη όταν ήταν ζευγάρι, πήρε η χήρα του, Πόπη Μαλλιωτάκη, ξεκαθαρίζοντας ότι ο εκλιπών σύζυγός της ήταν έντονος χαρακτήρας, αλλά πότε βίαιος απέναντί της. Παράλληλα, τόνισε ότι όσο η τραγουδίστρια ήταν σε σχέση με τον εκλιπόντα επιχειρηματία, δεν είχαν χωρίσει.
Η πρόσφατη συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στο vidcast «Unblock» που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου στο YouTube προκάλεσε την αντίδραση της Πόπης Μαλλιωτάκη. Από τη μεριά της η τραγουδίστρια απάντησε στην Αγγελική Ηλιάδη την Πέμπτη μέσω της εκπομπής «Happy Day», που ήταν καλεσμένη, μιλώντας τόσο για τη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, που δολοφονήθηκε το 2008, τον χαρακτήρα του, τη στήριξη που δέχτηκε εκείνη και ο γιος τους μετά τον χωρισμό τους, ενώ στάθηκε και στην περίοδο που ο Μπάμπης Λαζαρίδης ξεκίνησε τη σχέση του με την Αγγελική Ηλιάδη.
Ανάμεσα στις δηλώσεις της, η Αγγελική Ηλιάδη ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε σωματικά από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, με την Πόπη Μαλλιωτάκη να αναφέρει ότι ποτέ δεν ένιωσε απειλή από εκείνον: «Από πού να τα μαζέψεις. Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά. Εγώ προσωπικά αν κάποιος στο πλευρό μου σήκωνε το χέρι θα του το έκοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουν. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν έχω δεχτεί τέτοια συμπεριφορά. Παρ' όλο που προκαλούσα πολλές φορές. Παρ' όλο που τσακωνόμασταν πολύ. Δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας, αλλά άμα δεν είσαι και μπροστά δεν μπορείς να πάρεις θέση, δεν μπορώ να πω "τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε". Όταν γνώρισα τον Μπάμπη ήταν 23 χρονών παιδάκι και εγώ μικρή κοπέλα. Φτιάξαμε μία πολύ ωραία σχέση. Ήμασταν 12 χρόνια μαζί και κατέληξε σε γάμο. Ένιωσα μόνο προστασία και υποστηρικτικότητα από τον Μπάμπη. Είναι σαν μιλάνε για έναν άλλον άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ υποστηρικτικός και σε εμένα και στο παιδί. Ακόμα και μετά που χωρίσαμε».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι ήταν πολύ υποστηρικτικός τόσο με εκείνη, όσο και με το παιδί που απέκτησαν μαζί. Παράλληλα, απάντησε στην τραγουδίστρια, η οποία ανέφερε ότι όταν ξεκίνησε η σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη είχε χωρίσει με την Πόπη Μαλλιωτάκη, με την τελευταία να τη διαψεύδει: «Ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Ποτέ δεν χωρίσαμε, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν πήρα ποτέ διαζύγιο, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λέει ψέματα όταν λέει ότι γνωρίστηκαν ότι ήταν χωρισμένος. Ο γιος μας ήταν τεσσάρων χρονών τότε. Να βγει και να το πει αν ήταν ποτέ ο Μπάμπης χωρισμένος. Γιατί εγώ έβγαινα τότε, δεν ήμουν στην σπηλιά. Ποιος της το είπε; Μαζί ήμασταν με τον Μπάμπη. Γιατί να λέει τέτοια ψέματα; Εγώ τι ήμουν; Τι ρόλο έπαιζα; Τι έλεγα τότε στις τηλεοράσεις. Από το μυαλό μου το έβγαζα;».
Έπειτα, η Πόπη Μαλλιωτάκη σχολίασε ότι δεν ανέχεται να ακούγονται δημόσια αναληθή στοιχεία: «Εμένα με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα να βγαίνει να λέει ο κάθε ένας το οτιδήποτε; Ή εγώ και το παιδί πώς νιώθαμε με όλο αυτό που γινόταν; Δεν με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος. Πάρα πολύ δύσκολα πέρασα. Δεν θα ανεχτώ και μετά να λέγονται τέτοια ψέματα, ούτε εγώ ούτε το παιδί μου. Όταν δεν ζεις μέσα στο ίδιο σπίτι και όταν πραγματικά δεν είστε μαζί, μπορείς να βγεις να πεις ότι είσαι χωρισμένος. Όταν όμως μένεις μαζί με τον άλλον και μεγαλώνεις ένα 4χρονο παιδί και το μεγαλώνουμε, θα βγεις και θα το πεις αυτό; Ότι δεν είμαστε μαζί. Δεν μου αρέσει να λέγονται ψέματα. Θέλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους».
Σε άλλο σημείο, τόνισε ξανά πως ο εκλιπών επιχειρηματίας δεν ήταν ποτέ κακοποιητικός στη σχέση τους: «Υπήρχαν καβγάδες. Κάποια στιγμή είχαμε καβγαδίσει στο μαγαζί στη Γερμανία, εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Είχε τον φόβο μου, ότι αν με ζορίσει πολύ θα σηκωθώ να φύγω. Σε εμένα φερόταν διαφορετικά. Του το είχα πει κιόλας, ότι αν ποτέ σηκώσεις χέρι πάνω μου και θα στο κόψω, και όσες φάω και όσες φας. Δεν το ανεχόμουν το ξύλο, δεν θα καθόμουν εγώ να τις τρώω. Ήμουν πάντα ανεξάρτητη από μικρή, και τα πτυχία μου και την καριέρα μου μόνη μου τα έχω κάνει χωρίς βοήθεια».
Η πρόσφατη συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη στο vidcast «Unblock» που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου στο YouTube προκάλεσε την αντίδραση της Πόπης Μαλλιωτάκη. Από τη μεριά της η τραγουδίστρια απάντησε στην Αγγελική Ηλιάδη την Πέμπτη μέσω της εκπομπής «Happy Day», που ήταν καλεσμένη, μιλώντας τόσο για τη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, που δολοφονήθηκε το 2008, τον χαρακτήρα του, τη στήριξη που δέχτηκε εκείνη και ο γιος τους μετά τον χωρισμό τους, ενώ στάθηκε και στην περίοδο που ο Μπάμπης Λαζαρίδης ξεκίνησε τη σχέση του με την Αγγελική Ηλιάδη.
Ανάμεσα στις δηλώσεις της, η Αγγελική Ηλιάδη ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε σωματικά από τον Μπάμπη Λαζαρίδη, με την Πόπη Μαλλιωτάκη να αναφέρει ότι ποτέ δεν ένιωσε απειλή από εκείνον: «Από πού να τα μαζέψεις. Εγώ δεν τάσσομαι υπέρ ποτέ της βίας. Είμαι πολύ κατά. Εγώ προσωπικά αν κάποιος στο πλευρό μου σήκωνε το χέρι θα του το έκοβα. Ξύλο δεν θα ανεχόμουν. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν έχω δεχτεί τέτοια συμπεριφορά. Παρ' όλο που προκαλούσα πολλές φορές. Παρ' όλο που τσακωνόμασταν πολύ. Δεν τάσσομαι ποτέ υπέρ της βίας, αλλά άμα δεν είσαι και μπροστά δεν μπορείς να πάρεις θέση, δεν μπορώ να πω "τις έτρωγε ή δεν τις έτρωγε". Όταν γνώρισα τον Μπάμπη ήταν 23 χρονών παιδάκι και εγώ μικρή κοπέλα. Φτιάξαμε μία πολύ ωραία σχέση. Ήμασταν 12 χρόνια μαζί και κατέληξε σε γάμο. Ένιωσα μόνο προστασία και υποστηρικτικότητα από τον Μπάμπη. Είναι σαν μιλάνε για έναν άλλον άνθρωπο. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ υποστηρικτικός και σε εμένα και στο παιδί. Ακόμα και μετά που χωρίσαμε».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι ήταν πολύ υποστηρικτικός τόσο με εκείνη, όσο και με το παιδί που απέκτησαν μαζί. Παράλληλα, απάντησε στην τραγουδίστρια, η οποία ανέφερε ότι όταν ξεκίνησε η σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη είχε χωρίσει με την Πόπη Μαλλιωτάκη, με την τελευταία να τη διαψεύδει: «Ήταν πάρα πολύ υποστηρικτικός. Ποτέ δεν χωρίσαμε, ποτέ δεν πήγαμε στα δικαστήρια. Δεν πήρα ποτέ διαζύγιο, γιατί ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Λέει ψέματα όταν λέει ότι γνωρίστηκαν ότι ήταν χωρισμένος. Ο γιος μας ήταν τεσσάρων χρονών τότε. Να βγει και να το πει αν ήταν ποτέ ο Μπάμπης χωρισμένος. Γιατί εγώ έβγαινα τότε, δεν ήμουν στην σπηλιά. Ποιος της το είπε; Μαζί ήμασταν με τον Μπάμπη. Γιατί να λέει τέτοια ψέματα; Εγώ τι ήμουν; Τι ρόλο έπαιζα; Τι έλεγα τότε στις τηλεοράσεις. Από το μυαλό μου το έβγαζα;».
Έπειτα, η Πόπη Μαλλιωτάκη σχολίασε ότι δεν ανέχεται να ακούγονται δημόσια αναληθή στοιχεία: «Εμένα με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα να βγαίνει να λέει ο κάθε ένας το οτιδήποτε; Ή εγώ και το παιδί πώς νιώθαμε με όλο αυτό που γινόταν; Δεν με ρώτησε κανείς πώς ένιωθα σαν γυναίκα, σαν άνθρωπος. Πάρα πολύ δύσκολα πέρασα. Δεν θα ανεχτώ και μετά να λέγονται τέτοια ψέματα, ούτε εγώ ούτε το παιδί μου. Όταν δεν ζεις μέσα στο ίδιο σπίτι και όταν πραγματικά δεν είστε μαζί, μπορείς να βγεις να πεις ότι είσαι χωρισμένος. Όταν όμως μένεις μαζί με τον άλλον και μεγαλώνεις ένα 4χρονο παιδί και το μεγαλώνουμε, θα βγεις και θα το πεις αυτό; Ότι δεν είμαστε μαζί. Δεν μου αρέσει να λέγονται ψέματα. Θέλω να βάλω τα πράγματα στη θέση τους».
Σε άλλο σημείο, τόνισε ξανά πως ο εκλιπών επιχειρηματίας δεν ήταν ποτέ κακοποιητικός στη σχέση τους: «Υπήρχαν καβγάδες. Κάποια στιγμή είχαμε καβγαδίσει στο μαγαζί στη Γερμανία, εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Είχε τον φόβο μου, ότι αν με ζορίσει πολύ θα σηκωθώ να φύγω. Σε εμένα φερόταν διαφορετικά. Του το είχα πει κιόλας, ότι αν ποτέ σηκώσεις χέρι πάνω μου και θα στο κόψω, και όσες φάω και όσες φας. Δεν το ανεχόμουν το ξύλο, δεν θα καθόμουν εγώ να τις τρώω. Ήμουν πάντα ανεξάρτητη από μικρή, και τα πτυχία μου και την καριέρα μου μόνη μου τα έχω κάνει χωρίς βοήθεια».
Όσο για την αντίδραση της αδερφής του Μπάμπη Λαζαρίδη μετά τη συνέντευξη της Αγγελικής Ηλιάδη, η τραγουδίστρια είπε: «Από μία πλευρά καταλαβαίνω αυτό που λέει η αδερφή του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα λέει τώρα, οτι θίγει τη μνήμη του αδερφού της. Ωραία λες μετά από 18 χρόνια ότι σε κακοποιούσε, προφανώς και θα εξαγριωθεί η Λίτσα».
Κλείνοντας, η Πόπη Μαλλιωτάκη μίλησε για τις σχέσεις της με την Αγγελική Ηλιάδη, αλλά και των γιων που απέκτησε η κάθε μία με τον Μπάμπη Λαζαρίδη: «Έχουμε βρεθεί με την Αγγελική, έχουμε μιλήσει, έχω γνωρίσει το παιδί της. Δεν έχουν κάποια σχέση ο γιος μου με τον γιο της. Πήγα και έβγαλα μία ληξιαρχική πράξη για το παιδί της και έτσι γνωρίστηκαν τα παιδιά, τα αδέρφια. Ανταλλάξανε τηλέφωνα, αλλά δεν υπήρξε περαιτέρω σχέση. Όταν ένας άνθρωπος είναι ανεξάρτητος και βασίζεται στα πόδια του δεν βάζει πιο πάνω το συμφέρον από την αξιοπρέπεια γιατί κάποια στιγμή θα το πληρώσεις. Τις συνέπειες πάντα τις πληρώνεις. Ό, τι έχω κάνει το έχω κάνει μόνη μου και έχω ξεκινήσει από το 0, δεν ζήτησα την βοήθεια κανενός. Υπάρχουν δύο παιδιά από πίσω και βγαίνει ένας πατέρας που οι μισοί τον βγάζουν σαν να είναι ένα τέρας. Εμένα μου έχει φερθεί πολύ καλά, ακόμα και μετά τον χωρισμό μας. Δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει ο κάθε ένας στο σπίτι του».
Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε μεταξύ άλλων πως βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις δίπλα στον επιχειρηματία: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».
Όπως ανέφερε, όταν δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν ήθελε να έχει αρνητικά συναισθήματα για εκείνον, γι' αυτό δεν είχε καταγγείλει, όσα αποκάλυψε σήμερα: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».
Η τραγουδίστρια δήλωσε πως είχε σκεφτεί να χωρίσει, κάτι που ωστόσο δεν τα κατάφερε να πραγματοποιήσει, λόγω των απειλών που υποστήριξε ότι δεχόταν: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».
Κλείνοντας, η Πόπη Μαλλιωτάκη μίλησε για τις σχέσεις της με την Αγγελική Ηλιάδη, αλλά και των γιων που απέκτησε η κάθε μία με τον Μπάμπη Λαζαρίδη: «Έχουμε βρεθεί με την Αγγελική, έχουμε μιλήσει, έχω γνωρίσει το παιδί της. Δεν έχουν κάποια σχέση ο γιος μου με τον γιο της. Πήγα και έβγαλα μία ληξιαρχική πράξη για το παιδί της και έτσι γνωρίστηκαν τα παιδιά, τα αδέρφια. Ανταλλάξανε τηλέφωνα, αλλά δεν υπήρξε περαιτέρω σχέση. Όταν ένας άνθρωπος είναι ανεξάρτητος και βασίζεται στα πόδια του δεν βάζει πιο πάνω το συμφέρον από την αξιοπρέπεια γιατί κάποια στιγμή θα το πληρώσεις. Τις συνέπειες πάντα τις πληρώνεις. Ό, τι έχω κάνει το έχω κάνει μόνη μου και έχω ξεκινήσει από το 0, δεν ζήτησα την βοήθεια κανενός. Υπάρχουν δύο παιδιά από πίσω και βγαίνει ένας πατέρας που οι μισοί τον βγάζουν σαν να είναι ένα τέρας. Εμένα μου έχει φερθεί πολύ καλά, ακόμα και μετά τον χωρισμό μας. Δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει ο κάθε ένας στο σπίτι του».
Στη συνέντευξη που παραχώρησε η Αγγελική Ηλιάδη δήλωσε μεταξύ άλλων πως βίωσε πολύ δύσκολες καταστάσεις δίπλα στον επιχειρηματία: «Ήμουν αρκετά περιορισμένη και δυστυχώς βίωνα μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είχα επιλέξει και να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί και το παιδί μου ήταν μικρό. Επειδή έχει μεγαλώσει τώρα και γνωρίζει πλέον πράγματα που έχω περάσει τότε, γι’ αυτό ίσως τώρα να μου είναι και λίγο πιο εύκολο να μοιραστώ πράγματα. Ήταν πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά για μένα, κατά τα οποία είχα απομακρυνθεί από την οικογένειά μου. Στην αρχή από επιλογή, στη συνέχεια ήθελα να είμαι μαζί τους αλλά δεν μπορούσα. Υπήρχε μια απαγόρευση σε όλα. Υπήρξε πάρα πολύ άσχημη κακοποίηση, πολύ. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μία κατάσταση χωρίς να το καταλάβω και επειδή πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν κακοποιηθεί, ξέρουνε πώς γίνεται αυτό... Σιγά σιγά ο άλλος σου παίρνει ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι, άλλο ένα κομματάκι και ξαφνικά βρίσκεσαι εγκλωβισμένη, φυλακισμένη και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν ήταν μόνο ψυχολογική η κακοποίηση ήταν και σωματική. Κάποια στιγμή βρίσκεσαι να είσαι ένα άβουλο πλάσμα υπό το καθεστώς φόβου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις, έχεις χάσει τον εαυτό σου απλά».
Όπως ανέφερε, όταν δολοφονήθηκε ο Μπάμπης Λαζαρίδης δεν ήθελε να έχει αρνητικά συναισθήματα για εκείνον, γι' αυτό δεν είχε καταγγείλει, όσα αποκάλυψε σήμερα: «Ο τρόπος με τον οποίο έφυγε αυτός ο άνθρωπος απ’ τη ζωή ήταν πάρα πολύ έτσι… σκληρός. Δεν το σκεφτόμουν καν. Δηλαδή δεν σκεφτόμουν καν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια μπροστά σε αυτό που είχε πάθει αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πάρα πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Βέβαια μετά, σιγά σιγά, όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει και νοσοκομεία και πολλά. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές, υπήρχαν διάφορα πράγματα. Δηλαδή είχα ένα μωρό στην αγκαλιά μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κάνω κάτι. Πάρα πολύ σκληρό για ένα κορίτσι 24 χρονών να το περνάει αυτό, και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πολλές φορές φοβόμουν και για το παιδί που είχα στην κοιλιά μου».
Η τραγουδίστρια δήλωσε πως είχε σκεφτεί να χωρίσει, κάτι που ωστόσο δεν τα κατάφερε να πραγματοποιήσει, λόγω των απειλών που υποστήριξε ότι δεχόταν: «Κάποια στιγμή μου είχε περάσει από το μυαλό να πάρω τηλέφωνο κάπου αλλά δεν τολμούσα, φοβόμουν μην μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στην οικογένειά μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές. Έλεγα ότι "Καλά να πάθεις τώρα. Αφού εσύ επέλεξες να είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, κάτσε τώρα. Αφού εσύ το επέλεξες. Γιατί να σε βοηθήσει κάποιος; Για ποιο λόγο;". Το σκεφτόμουνα και αυτό. Λάθος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν το εξής. Στην αρχή σε χτυπούν και μετά πέφτουν στα γόνατα και κλαίνε και ζητάνε συγγνώμη με λυγμούς και σου λένε "δεν θα το ξανακάνω". Και εσύ πέφτεις στην παγίδα. Μπορεί να πέσεις στην παγίδα αρκετές φορές. Μου συνέβη και εμένα αυτό αρκετές φορές, έπεσα στην παγίδα. Και πάντα έλεγα από μέσα μου και ήλπιζα ότι να, μπορεί να μην ξαναγίνει, μπορεί να το μετάνιωσε. Όταν όμως ένας άντρας σηκώσει μία φορά χέρι σε μια γυναίκα, θα το κάνει για πάντα. Τέλος».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
