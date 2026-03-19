Έρικ Ντέιν: Η πρώην σύζυγός του τον τίμησε με μία ανάρτηση έναν μήνα μετά τον θάνατό του
Έρικ Ντέιν: Η πρώην σύζυγός του τον τίμησε με μία ανάρτηση έναν μήνα μετά τον θάνατό του
Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ δημοσίευσε φωτογραφίες από τα χρόνια της κοινής τους πορείας, γράφοντας στη λεζάντα «Δεν υπάρχουν λόγια»
Έναν μήνα μετά τον θάνατο του Έρικ Ντέιν, η πρώην σύζυγός του τον τίμησε με μία ανάρτηση στα social media.
Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο ξεδιπλώνονται φωτογραφίες από τα χρόνια της κοινής τους πορείας. Στα στιγμιότυπα ο πρωταγωνιστής του Grey’s Anatomy, που πέθανε στα 53 του χρόνια από αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), ποζάρει μαζί με την Γκέιχαρτ και τις δύο κόρες τους. «Δεν υπάρχουν λόγια. Όλη μας η αγάπη για πάντα — τα κορίτσια σου», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Η ανάρτησή της
Παρά την απόφαση που είχαν πάρει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ είχε σταθεί στο πλευρό του Έρικ Ντέιν, όσο έδινε μάχη με τη νόσο. «Ό,τι και αν γίνει, είναι η οικογένειά του», είχε πει σε συνέντευξή της, λίγους μήνες πριν τον θάνατο του πρώην συζύγου της.
Σε δηλώσεις που έκανε μετά την απώλειά του, η ηθοποιός είχε περιγράψει τη μέρα που άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή του μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με την ίδια να ξεσπά σε κλάματα. Ο Ντέιν συμμετείχε σε ένα πρότζεκτ αποκατάστασης φωνής που ανέπτυξε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια εκδοχή της φωνής του, βασισμένη σε παλαιότερες ηχογραφήσεις.
Όπως είχε πει στο Variety: «Ήταν πολύ ενθουσιασμένος, γιατί έχανε τη φωνή του και κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο δύσκολο να επικοινωνήσει. Έτσι το πρότζεκτ έγινε κάτι επείγον. Όταν τη λάβαμε ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Τη βάλαμε να παίξει και ο Έρικ συγκινήθηκε εμφανώς. Και όταν την άκουσα εγώ, έκλαψα. Νομίζω ότι έκλαψαν όλοι όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο».
Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο ξεδιπλώνονται φωτογραφίες από τα χρόνια της κοινής τους πορείας. Στα στιγμιότυπα ο πρωταγωνιστής του Grey’s Anatomy, που πέθανε στα 53 του χρόνια από αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), ποζάρει μαζί με την Γκέιχαρτ και τις δύο κόρες τους. «Δεν υπάρχουν λόγια. Όλη μας η αγάπη για πάντα — τα κορίτσια σου», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Η ανάρτησή της
Παρά την απόφαση που είχαν πάρει να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ είχε σταθεί στο πλευρό του Έρικ Ντέιν, όσο έδινε μάχη με τη νόσο. «Ό,τι και αν γίνει, είναι η οικογένειά του», είχε πει σε συνέντευξή της, λίγους μήνες πριν τον θάνατο του πρώην συζύγου της.
Σε δηλώσεις που έκανε μετά την απώλειά του, η ηθοποιός είχε περιγράψει τη μέρα που άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή του μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με την ίδια να ξεσπά σε κλάματα. Ο Ντέιν συμμετείχε σε ένα πρότζεκτ αποκατάστασης φωνής που ανέπτυξε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια εκδοχή της φωνής του, βασισμένη σε παλαιότερες ηχογραφήσεις.
Όπως είχε πει στο Variety: «Ήταν πολύ ενθουσιασμένος, γιατί έχανε τη φωνή του και κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο δύσκολο να επικοινωνήσει. Έτσι το πρότζεκτ έγινε κάτι επείγον. Όταν τη λάβαμε ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Τη βάλαμε να παίξει και ο Έρικ συγκινήθηκε εμφανώς. Και όταν την άκουσα εγώ, έκλαψα. Νομίζω ότι έκλαψαν όλοι όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
