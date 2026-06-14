Στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων αύριο ο Μητσοτάκης στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης πρωθυπουργός

Στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων αύριο ο Μητσοτάκης στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου

H εκδήλωση είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 το πρωί

Στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων αύριο ο Μητσοτάκης στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου
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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης  θα μιλήσει αύριο στις 11:00 το πρωί στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε Περιπτώσεις Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Σταθμό Υποδοχής Πληγέντων Ζώων, στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκεται η ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την προστασία των ζώων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών.
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