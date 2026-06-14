Η παρακάμερα του 5ου τελικού της Basket League: Πάθος, δίψα και αποθέωση για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, βίντεο
Η παρακάμερα του 5ου τελικού της Basket League: Πάθος, δίψα και αποθέωση για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, βίντεο
Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο μπάσκετ και το γιόρτασε με τον κόσμο του στο ΣΕΦ
Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην κορυφή της Stoiximan Basket League κερδίζοντας 3-2 στους τελικούς τον Παναθηναϊκό.
Η ομάδα του Πειραιά εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και μαζί με τους χιλιάδες φίλους της που γέμισαν το ΣΕΦ το απόγευμα του Σαββάτου έφτασε στη νίκη και στο 16ο πρωτάθλημα.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέγραψε όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες της ΕΡΤ πριν και μετά τον αγώνα και έφτιαξε την παρακάμερα του αγώνα που έδωσε τον τίτλο στην ομάδα.
Η ομάδα του Πειραιά εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και μαζί με τους χιλιάδες φίλους της που γέμισαν το ΣΕΦ το απόγευμα του Σαββάτου έφτασε στη νίκη και στο 16ο πρωτάθλημα.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέγραψε όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες της ΕΡΤ πριν και μετά τον αγώνα και έφτιαξε την παρακάμερα του αγώνα που έδωσε τον τίτλο στην ομάδα.
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