Η παρακάμερα του 5ου τελικού της Basket League: Πάθος, δίψα και αποθέωση για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, βίντεο
SPORTS
Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Basket League

Η παρακάμερα του 5ου τελικού της Basket League: Πάθος, δίψα και αποθέωση για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, βίντεο

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο μπάσκετ και το γιόρτασε με τον κόσμο του στο ΣΕΦ

Η παρακάμερα του 5ου τελικού της Basket League: Πάθος, δίψα και αποθέωση για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, βίντεο
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Ο Ολυμπιακός παρέμεινε στην κορυφή της Stoiximan Basket League κερδίζοντας 3-2 στους τελικούς τον Παναθηναϊκό. 

Η ομάδα του Πειραιά εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και μαζί με τους χιλιάδες φίλους της που γέμισαν το ΣΕΦ το απόγευμα του Σαββάτου έφτασε στη νίκη και στο 16ο πρωτάθλημα. 

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός κατέγραψε όλα όσα δεν έδειξαν οι κάμερες της ΕΡΤ πριν και μετά τον αγώνα και έφτιαξε την παρακάμερα του αγώνα που έδωσε τον τίτλο στην ομάδα. 

Η παρακάμερα του 5ου τελικού
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