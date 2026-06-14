Η παρακάμερα του 5ου τελικού της Basket League: Πάθος, δίψα και αποθέωση για τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, βίντεο

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του στο μπάσκετ και το γιόρτασε με τον κόσμο του στο ΣΕΦ