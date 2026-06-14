Τραγωδία στο Ρίο ντε Τζανέιρο: Έξι νεκροί έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων

Rio de Janeiro - Pelo menos 6 pessoas morreram na queda de 2 helicópteros que se chocaram no ar no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, na manhã deste domingo (14). Até a última atualização desta reportagem, as vítimas não haviam sido identificadas.… pic.twitter.com/yB0C5nIaRc

Rio de Janeiro - Moradores do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, relataram uma série de explosões e muito fogo na manhã deste domingo (14) após a queda de dois helicópteros que colidiram no ar, deixando ao menos 6 mortos.



As aeronaves caíram em um… pic.twitter.com/Mbl4GkdQop