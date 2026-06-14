Τραγωδία στο Ρίο ντε Τζανέιρο: Έξι νεκροί έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων
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Βραζιλία Ελικόπτερα Σύγκρουση Νεκροί Ρίο ντε Τζανέιρο

Τραγωδία στο Ρίο ντε Τζανέιρο: Έξι νεκροί έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων

Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα συντρίμμια των δύο αεροσκαφών διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων, ενώ τμήματα, κατέληξαν ακόμη και σε ταράτσες γειτονικών κτιρίων

Τραγωδία στο Ρίο ντε Τζανέιρο: Έξι νεκροί έπειτα από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων
Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα και συνετρίβησαν στην περιοχή Ρεκριό ντος Μπαντεϊράντες, στη νοτιοδυτική ζώνη του Ρίο ντε Τζανέιρο, το πρωί της Κυριακής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν πτήσει υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Όπως δήλωσε  εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, κανένας από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα συντρίμμια των δύο αεροσκαφών διασκορπίστηκαν σε ακτίνα τουλάχιστον 100 μέτρων, ενώ τμήματα, κατέληξαν ακόμη και σε ταράτσες γειτονικών κτιρίων. 

Στο σημείο επιχείρησαν περίπου 45 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ η κυκλοφορία στην παραλιακή λεωφόρο Αβενίδα ντας Αμέρικας διακόπηκε για λόγους ασφαλείας. Λίγες ώρες αργότερα η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τα συνεργεία προχώρησαν σε ελέγχους για πιθανές διαρροές καυσίμων.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Διερεύνησης και Πρόληψης Αεροπορικών Ατυχημάτων (CENIPA), το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και την προκαταρκτική έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας.

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