«Θύμωσε» ο Τραμπ με το Ισραήλ: Δεν είχε νόημα η σημερινή επίθεση στον Λίβανο, μην το χαλάσουμε τώρα που είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Ισραήλ Χεζμπολάχ Λίβανος

«Θύμωσε» ο Τραμπ με το Ισραήλ: Δεν είχε νόημα η σημερινή επίθεση στον Λίβανο, μην το χαλάσουμε τώρα που είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν

Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, σε απάντηση στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών

«Θύμωσε» ο Τραμπ με το Ισραήλ: Δεν είχε νόημα η σημερινή επίθεση στον Λίβανο, μην το χαλάσουμε τώρα που είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν
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Η επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο κινδυνεύει να δυναμιτίσει το καλό κλίμα λίγο πριν κλείσει η συμφωνία με το Ιράν, που κατα τις διαρροές ενδεχομένως θα αφορά και τον Λίβανο, γράφει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά να μην γίνουν επιθέσεις ούτε από την πλευρά της Χεζμπολάχ.

«Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης, ας μην το χαλάσουμε!», καταλήγει.

Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα Κυριακή κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Πρόκειται για την αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά της Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Στην ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ γραφεί:

«Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

» Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία ανταποκρίθηκε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη· κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και αυτό δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

» Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή -και στο Λίβανο- και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε άλλες επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ.

» Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης — Ας μην το χαλάσουμε!».

«Θύμωσε» ο Τραμπ με το Ισραήλ: Δεν είχε νόημα η σημερινή επίθεση στον Λίβανο, μην το χαλάσουμε τώρα που είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν

Σε ανάρτησή του στο X ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιέχιελ Λάιτερ, γράφει ότι κατά την επίθεση στη Βηρυτό σκοτώθηκε ο Αλί Μούσα Ντακντούκ, ανώτερος διοικητής της Χεζμπολάχ.

Κατά τον πρεσβευτή ο Ντακντούκ ήταν προσωπικά υπεύθυνος για τρομοκρατική επίθεση το 2007 εναντίον αμερικανικών στρατευμάτων ενώ συντόνιζε το σχέδιο της Χεζμπολάχ για εισβολή και κατάληψη του βόρειου Ισραήλ.

Έγραψε ακόμη ότι φυλακίστηκε από τις ΗΠΑ και είχε προσφερθεί αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του.
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