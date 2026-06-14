Άννα Φάρις: Η σπάνια αναφορά στον Κρις Πρατ οκτώ χρόνια μετά το διαζύγιό τους
Άννα Φάρις: Η σπάνια αναφορά στον Κρις Πρατ οκτώ χρόνια μετά το διαζύγιό τους
Η ηθοποιός μίλησε για την περίοδο μετά τον χωρισμό της από τον σταρ του Χόλιγουντ και τον τρόπο με τον οποίο βρήκε στήριγμα στο podcast της
Οκτώ χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Κρις Πρατ, η Άννα Φάρις αναφέρθηκε στην δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το τέλος του γάμου τους, αποκαλύπτοντας ότι το podcast της λειτούργησε ως διέξοδος και τη βοήθησε να διαχειριστεί τη θλίψη που βίωνε.
Η ηθοποιός μίλησε για το διαζύγιό της σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety, εξηγώντας πως η ενασχόλησή της με το podcast «Anna Faris Is Unqualified» αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της. «Ήμουν λυπημένη», παραδέχτηκε, σημειώνοντας ότι η παραγωγή της εκπομπής «με βοήθησε πολύ» μετά τον χωρισμό της.
Η Φάρις και ο Πρατ παντρεύτηκαν το 2009 και το 2012 απέκτησαν τον γιο τους, Τζακ. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2018, έπειτα από οκτώ χρόνια γάμου. «Είμαι τυχερή που εκείνη την περίοδο είχα το podcast μου. Ήθελα τέσσερις ανθρώπους να με ακούν και να δημιουργήσω τη δική μου μικρή, μυστική κοινότητα. Ήθελα έναν τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο έξω από το Χόλιγουντ», ανέφερε.
Παρότι, όπως είπε, είχε πάντα έντονη ανάγκη να συνδέεται με άλλους ανθρώπους, δεν αποκάλυπτε πολλά προσωπικά στοιχεία μέσα από το podcast της. Ωστόσο, το γεγονός ότι είχε αυτή τη δυνατότητα, της έδινε ασφάλεια. «Με έκανε να σκέφτομαι ότι θα μπορούσα να είμαι ευτυχισμένη, γιατί πάντα μου άρεσε αυτό, το να μιλάω, και ίσως να ήταν ένας τρόπος να βγάζω τα προς το ζην», δήλωσε.
Η ηθοποιός εξήγησε ακόμη, ότι εκείνη την περίοδο σκεφτόταν και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τον χώρο, όμως σήμερα αισθάνεται ότι οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι περισσότερες από ποτέ. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Όταν με συναντά ο κόσμος, συνήθως χαμογελά και μου λέει πόσο αγαπά το “The House Bunny”, το “Scary Movie” ή ότι η σειρά “Mom” τους βοήθησε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του», ανέφερε.
Σε παλαιότερο επεισόδιο του podcast της, το 2021, η ηθοποιός είχε μιλήσει πιο αναλυτικά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στους γάμους της. Όπως είχε πει, επηρέαζε το γεγονός ότι ο Κρις Πρατ και ο πρώτος της σύζυγος, Μπεν Ίντρα ήταν ηθοποιοί. «Δεν τα καταφέραμε πολύ καλά στο να εξαλείψουμε τον ανταγωνισμό. Ή τουλάχιστον εγώ δεν τα κατάφερα, επειδή ήμουν υπερήφανη και δεν ήθελα να δείχνω την ευαλωτότητά μου», είχε δηλώσει.
Μετά τον χωρισμό τους, και οι δύο προχώρησαν στη ζωή τους. Ο Κρις Πρατ παντρεύτηκε το 2019 την Κάθριν Σβαρτσενέγκερ, με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ η Άννα Φάρις παντρεύτηκε τον Μάικλ Μπάρετ το 2021.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η ηθοποιός μίλησε για το διαζύγιό της σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Variety, εξηγώντας πως η ενασχόλησή της με το podcast «Anna Faris Is Unqualified» αποτέλεσε σημαντικό στήριγμα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής της. «Ήμουν λυπημένη», παραδέχτηκε, σημειώνοντας ότι η παραγωγή της εκπομπής «με βοήθησε πολύ» μετά τον χωρισμό της.
Η Φάρις και ο Πρατ παντρεύτηκαν το 2009 και το 2012 απέκτησαν τον γιο τους, Τζακ. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2018, έπειτα από οκτώ χρόνια γάμου. «Είμαι τυχερή που εκείνη την περίοδο είχα το podcast μου. Ήθελα τέσσερις ανθρώπους να με ακούν και να δημιουργήσω τη δική μου μικρή, μυστική κοινότητα. Ήθελα έναν τρόπο επικοινωνίας με τον κόσμο έξω από το Χόλιγουντ», ανέφερε.
Anna Faris shares rare insight into ‘sad’ Chris Pratt divorce 8 years after split https://t.co/wDPXMGdi86 pic.twitter.com/LzdoSJbyQK— New York Post (@nypost) June 13, 2026
Η ηθοποιός εξήγησε ακόμη, ότι εκείνη την περίοδο σκεφτόταν και το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από τον χώρο, όμως σήμερα αισθάνεται ότι οι επαγγελματικές ευκαιρίες είναι περισσότερες από ποτέ. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Όταν με συναντά ο κόσμος, συνήθως χαμογελά και μου λέει πόσο αγαπά το “The House Bunny”, το “Scary Movie” ή ότι η σειρά “Mom” τους βοήθησε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του», ανέφερε.
Σε παλαιότερο επεισόδιο του podcast της, το 2021, η ηθοποιός είχε μιλήσει πιο αναλυτικά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στους γάμους της. Όπως είχε πει, επηρέαζε το γεγονός ότι ο Κρις Πρατ και ο πρώτος της σύζυγος, Μπεν Ίντρα ήταν ηθοποιοί. «Δεν τα καταφέραμε πολύ καλά στο να εξαλείψουμε τον ανταγωνισμό. Ή τουλάχιστον εγώ δεν τα κατάφερα, επειδή ήμουν υπερήφανη και δεν ήθελα να δείχνω την ευαλωτότητά μου», είχε δηλώσει.
Μετά τον χωρισμό τους, και οι δύο προχώρησαν στη ζωή τους. Ο Κρις Πρατ παντρεύτηκε το 2019 την Κάθριν Σβαρτσενέγκερ, με την οποία έχει αποκτήσει τρία παιδιά, ενώ η Άννα Φάρις παντρεύτηκε τον Μάικλ Μπάρετ το 2021.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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