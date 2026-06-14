Άννα Φάρις: Η σπάνια αναφορά στον Κρις Πρατ οκτώ χρόνια μετά το διαζύγιό τους

Η ηθοποιός μίλησε για την περίοδο μετά τον χωρισμό της από τον σταρ του Χόλιγουντ και τον τρόπο με τον οποίο βρήκε στήριγμα στο podcast της