Τα λόγια του Έρικ Ντέιν για την πρώην σύζυγό του στην τελευταία του συνέντευξη: Ποτέ δεν έχω ερωτευτεί άλλη γυναίκα τόσο βαθιά όσο εκείνη
Έρικ Ντέιν Ρεμπέκα Γκέιχαρτ

Τα λόγια του Έρικ Ντέιν για την πρώην σύζυγό του στην τελευταία του συνέντευξη: Ποτέ δεν έχω ερωτευτεί άλλη γυναίκα τόσο βαθιά όσο εκείνη

Αγαπιόμαστε ακόμα απλώς νομίζω ότι δεν θέλουμε να ζούμε μαζί, έλεγε ο ηθοποιός

Τα λόγια του Έρικ Ντέιν για την πρώην σύζυγό του στην τελευταία του συνέντευξη: Ποτέ δεν έχω ερωτευτεί άλλη γυναίκα τόσο βαθιά όσο εκείνη
Ιωάννα Μαρίνου
Με συγκίνηση μίλησε για την πρώην σύζυγό του Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, ο Έρικ Ντέιν, στην τελευταία του συνέντευξη πριν από τον θάνατό του, δηλώνοντας πως δεν ερωτεύτηκε ποτέ τόσο βαθιά άλλη γυναίκα.

Ο ηθοποιός, ο οποίος πέθανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη με την αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS) με την οποία διαγνώστηκε δέκα μήνες πριν, είχε γυρίσει ένα ειδικό αφιέρωμα του Netflix «Famous Last Words: Eric Dane», και ενώ το πρώτο μέρος περιλάμβανε ένα μήνυμα για τις κόρες του που ράγισε καρδιές, στο δεύτερο αναφέρθηκε και στη 54χρονη Γκέιχαρτ, τονίζοντας πως αγαπιόντουσαν πολύ, απλώς δεν ήθελαν να ζουν άλλο μαζί.

Η Έρικ Ντέιν είπε για την πρώην σύζυγό του: «Μέχρι τη στιγμή που θα δει κανείς αυτό το υλικό, δεν θα έχω ποτέ ερωτευτεί άλλη γυναίκα τόσο βαθιά όσο ερωτεύτηκα τη Ρεμπέκα».



Ο ηθοποιός που έγινε γνωστός μέσα από τον ρόλο του στο Grey’s Anatomy δήλωσε επίσης για τη Γκέιχαρτ και τον χωρισμό τους: «Νομίζω πως η Ρεμπέκα ήταν πιο πρόθυμη να προσπαθήσει και να κάνει το δικό της κομμάτι απ’ ό,τι ήμουν εγώ. Δεν έχω αυτό το γονίδιο που σε κάνει να θέλεις να συνεχίζεις ό,τι κι αν συμβαίνει. Εγώ είμαι της λογικής “Αν υπάρχει τρύπα στη βάρκα, μην προσπαθείς να τη μπαλώσεις. Βούλιαξέ την και βρες καινούργια”»

Στην ίδια συνέντευξη-αφιέρωμα, αναφέρθηκε επίσης στον «χαμένο χρόνο» με τις κόρες του μετά τον χωρισμό του με τη πρώην σύζυγό του: «Λόγω του ότι ζούσαμε σε διαφορετικά σπίτια, χάθηκε πολύς χρόνος. Αλλά φρόντισα να είμαι εκεί όσο το δυνατόν περισσότερο και σίγουρα όταν είχε σημασία», σημείωσε και επισήμανε πως ο ίδιος και η 54χρονη ήταν «ακόμα πραγματικά οι καλύτεροι φίλοι». «Αγαπιόμαστε ακόμα βαθιά. Απλώς νομίζω ότι δεν θέλουμε να ζούμε μαζί. Αλλά υπάρχει πολλή αγάπη», υπογράμμισε.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Οκτώβριο του 2004. Οι δυο τους απέκτησαν δύο κόρες, τη Μπίλι που είναι 15 χρονών και τη 14χρονη πλέον Τζόρτζια. Ο χωρισμός τους ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2017 αλλά δεν πήραν ποτέ διαζύγιο, με τη Ρεμπέκα Γκέιχαρτ να ακυρώνει τη διαδικασία τον Μάρτιο του 2025, έναν μήνα πριν ο Ντέιν ανακοινώσει δημόσια τη διάγνωσή του με ALS.
Ιωάννα Μαρίνου

