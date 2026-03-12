Ο Έρικ Ντέιν δημιούργησε τη φωνή του με τεχνητή νοημοσύνη καθώς την έχανε: «Έκλαψα όταν την άκουσα», είπε η πρώην σύζυγός του
Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ περιέγραψε τη συγκινητική στιγμή που μοιράστηκε με τον ηθοποιό λίγο πριν εκείνος πεθάνει
Για μια συγκινητική στιγμή που έζησε με τον πρώην σύζυγό της, Έρικ Ντέιν, λίγο πριν από τον θάνατό του, μίλησε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, κάνοντας αναφορά στην ημέρα που άκουσε για πρώτη φορά τη φωνή του μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με την ίδια να ξεσπά σε κλάματα.
Μερικές εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή, ο πρωταγωνιστής της σειράς Grey's Anatomy συμμετείχε σε ένα πρότζεκτ αποκατάστασης φωνής που ανέπτυξε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια εκδοχή της φωνής του, βασισμένη σε παλαιότερες ηχογραφήσεις. Σε συνέντευξή της στο Variety, η Γκέιχαρτ εξήγησε ότι ο ηθοποιός είχε ενθουσιαστεί με την ιδέα, καθώς η ασθένειά του τον έκανε να χάνει σταδιακά τη φωνή του.
Όπως είπε: «Ήταν πολύ ενθουσιασμένος, γιατί έχανε τη φωνή του και κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο δύσκολο να επικοινωνήσει. Έτσι το πρότζεκτ έγινε κάτι επείγον». Η συμμετοχή του στο εγχείρημα είχε και έναν βαθιά προσωπικό σκοπό, να αφήσει κάτι πίσω για τις δύο κόρες τους, τη 16 ετών Μπίλι, και τη 14χρονη Τζόρτζια.
Όταν η εταιρεία ολοκλήρωσε τη φωνή, ο ηθοποιός ανυπομονούσε να την ακούσει: «Όταν τη λάβαμε ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή. Τη βάλαμε να παίξει και ο Έρικ συγκινήθηκε εμφανώς», αποκάλυψε η πρώην σύζυγός του και πρόσθεσε: «Και όταν την άκουσα εγώ, έκλαψα. Νομίζω ότι έκλαψαν όλοι όσοι βρίσκονταν στο δωμάτιο».
Ο ηθοποιός πέθανε στις 19 Φεβρουαρίου σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια μάχης με την αμυατροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS). Η αιτία θανάτου του ήταν αναπνευστική ανεπάρκεια.
Rebecca Gayheart details ‘powerful moment’ that made Eric Dane ‘visibly emotional’ shortly before his death https://t.co/wpiOKmHQda pic.twitter.com/fBkjvB8SqM— Page Six (@PageSix) March 11, 2026
