Έρικ Ντέιν: Ό,τι και αν γίνει, είναι η οικογένειά μου, είπε η πρώην σύζυγός του
Είναι υπερβολικά περίπλοκο για μένα, είμαστε σε διάσταση εδώ και οκτώ χρόνια, σημείωσε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ για τη σχέση τους
Η σύζυγος του Έρικ Ντέιν, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, περιέγραψε πόσο περίπλοκη είναι η σχέση τους εν μέσω της μάχης του με τη νόσο ALS. Η ηθοποιός συνεχίζει να «είναι παρούσα» στη ζωή του, ώστε να αποτελεί ένα καλό «πρότυπο» για τις κόρες τους, την 15χρονη Μπίλι και τη 13χρονη Τζόρτζια. Όπως είπε, δεν θα σταματήσουν να είναι οικογένεια.
«Τις συμβουλεύω: “Ό,τι κι αν γίνει, αυτός είναι η οικογένειά μας και είναι ο πατέρας σας”», εξήγησε η Γκέιχαρτ στο podcast «Broad Ideas». «Είμαστε εκεί, εμφανιζόμαστε, και προσπαθούμε να το κάνουμε με αξιοπρέπεια και χάρη και απλώς να το περάσουμε όσο καλύτερα μπορούμε», τόνισε.
Την ίδια στιγμή πως η κατάσταση είναι περίπλοκη, αφού δεν έχουν πάρει ακόμα διαζύγιο: «Είναι υπερβολικά περίπλοκο για μένα. Είμαστε σε διάσταση εδώ και οκτώ χρόνια». Η Γκέιχαρτ αποφάσισε να χωρίσει τον Ντέιν το 2018, αλλά σταμάτησε φέτος τη διαδικασία του διαζυγίου.
Η ίδια προσπαθεί να παραμείνει αισιόδοξη, δείχνοντας τη στήριξή της στις κόρες τους. Όπως ανέφερε: «Δεν ξέρω αν το κάνω καλά ή λάθος ή σωστά, απλώς είμαι εκεί και προσπαθώ να είμαι δίπλα τους. Υποθέτω ότι ο χρόνος θα δείξει».
Η Γκέιχαρτ μίλησε για την «ιδιαίτερα δύσκολη» φάση στην οποία βρίσκονται η Μπίλι και η Τζόρτζια. «Είναι καλά κορίτσια που απλώς περνούν πάρα πολλά», είπε. «Θέλω μόνο να βεβαιωθώ ότι τους δίνω τη δυνατότητα να περνούν χρόνο μαζί του, ώστε να μην κοιτάξουν ποτέ πίσω και να εύχονταν να είχαν κάνει περισσότερα».
«Θέλω πραγματικά να φροντίσω να διευκολύνω όλα αυτά για εκείνες, και αυτό ακριβώς κάνω», συνέχισε η ηθοποιός. «Δεν ξέρω ποιο θα είναι το συμπέρασμά τους στο τέλος. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι εξαιρετικά περίπλοκα για πάρα πολλούς λόγους», πρόσθεσε. Ο στόχος της Γκέιχαρτ είναι τα κορίτσια να «καταφέρουν να περάσουν αυτή τη δοκιμασία και να νιώσουν καλά με όλο αυτό».
Ο Ντέιν αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με ALS τον Απρίλιο — μία μέρα αφότου η Γκέιχαρτ μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της σχέσης τους. «Είμαστε οι καλύτεροι φίλοι», είχε πει τότε στο E! News. «Είμαστε πραγματικά πολύ κοντά».
Ο Ντέιν αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με ALS τον Απρίλιο — μία μέρα αφότου η Γκέιχαρτ μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της σχέσης τους. «Είμαστε οι καλύτεροι φίλοι», είχε πει τότε στο E! News. «Είμαστε πραγματικά πολύ κοντά».
