Φωτιά σε εργοστάσιο της Honda κοντά στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο
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Φωτιά σε εργοστάσιο της Honda κοντά στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο

Απομακρύνθηκε με ασφάλεια το προσωπικό, περίπου 150 άτομα - Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά στη στέγη του κτιρίου

Φωτιά σε εργοστάσιο της Honda κοντά στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/6) σε εργοστάσιο της Honda κοντά στον αυτοκινητόδρομο AP-7 στη Σάντα Περπέτουα ντε Μογκόντα, κοντά στη Βαρκελώνη

Σύμφωνα με την elpais, το προσωπικό, περίπου 150 άτομα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Στις εγκαταστάσεις αποθηκεύονται μοτοσικλέτες έτοιμες για πώληση.

Τεράστια μαύρα σύννεφα παρατηρούνται στον ουρανό και φαίνονται από μεγάλη απόσταση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ούτε για τραυματίες. 

Επιχειρούν με 28 ομάδες εδάφους με 17 οχήματα της Πυροσβεστικής της Καταλονίας (Bombers de la Generalitat). Επιπλέον, ζητήθηκε η εκκένωση των γειτονικών εργοστασιακών εγκαταστάσεων λόγω φόβου εξάπλωσης της φωτιάς.


Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά

Η Πολιτική Προστασία της Γενικής Κυβέρνησης της Καταλονίας ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και σε περίπτωση που ο καπνός πλησιάσει τα σπίτια τους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ο δήμαρχος της Santa Perpètua, Juan Carlos Mingueza, επεσήμανε ότι ο καπνός «δεν είναι τοξικός», σε δηλώσεις του στο 3Cat, ενώ πρόσθεσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά στη στέγη του εργοστασίου.

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