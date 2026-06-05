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Φωτιά σε εργοστάσιο της Honda κοντά στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο
Φωτιά σε εργοστάσιο της Honda κοντά στη Βαρκελώνη, δείτε βίντεο
Απομακρύνθηκε με ασφάλεια το προσωπικό, περίπου 150 άτομα - Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά στη στέγη του κτιρίου
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (5/6) σε εργοστάσιο της Honda κοντά στον αυτοκινητόδρομο AP-7 στη Σάντα Περπέτουα ντε Μογκόντα, κοντά στη Βαρκελώνη.
Σύμφωνα με την elpais, το προσωπικό, περίπου 150 άτομα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Στις εγκαταστάσεις αποθηκεύονται μοτοσικλέτες έτοιμες για πώληση.
Επιχειρούν με 28 ομάδες εδάφους με 17 οχήματα της Πυροσβεστικής της Καταλονίας (Bombers de la Generalitat). Επιπλέον, ζητήθηκε η εκκένωση των γειτονικών εργοστασιακών εγκαταστάσεων λόγω φόβου εξάπλωσης της φωτιάς.
Σύμφωνα με την elpais, το προσωπικό, περίπου 150 άτομα, απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Στις εγκαταστάσεις αποθηκεύονται μοτοσικλέτες έτοιμες για πώληση.
Τεράστια μαύρα σύννεφα παρατηρούνται στον ουρανό και φαίνονται από μεγάλη απόσταση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ούτε για τραυματίες.
‼️ Los Bomberos tratan de sofocar un incendio en la planta de Honda en la provincia de Barcelona— ABC.es (@abc_es) June 5, 2026
🔗 https://t.co/paOyftXmtT pic.twitter.com/5W0HvwPCn1
Επιχειρούν με 28 ομάδες εδάφους με 17 οχήματα της Πυροσβεστικής της Καταλονίας (Bombers de la Generalitat). Επιπλέον, ζητήθηκε η εκκένωση των γειτονικών εργοστασιακών εγκαταστάσεων λόγω φόβου εξάπλωσης της φωτιάς.
A Honda warehouse is currently on fire in Santa Perpètua de Mogoda, near Barcelona, Spain.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 5, 2026
More than 150 workers have been evacuated so far. pic.twitter.com/NwWUlNMP4O
Εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από φωτοβολταϊκάΗ Πολιτική Προστασία της Γενικής Κυβέρνησης της Καταλονίας ζήτησε από τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και σε περίπτωση που ο καπνός πλησιάσει τα σπίτια τους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ο δήμαρχος της Santa Perpètua, Juan Carlos Mingueza, επεσήμανε ότι ο καπνός «δεν είναι τοξικός», σε δηλώσεις του στο 3Cat, ενώ πρόσθεσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να ξεκίνησε από φωτοβολταϊκά στη στέγη του εργοστασίου.
There is no good news for Honda today— Holiness (@F1BigData) June 5, 2026
A large fire broke out today at an automotive facility in Barcelonapic.twitter.com/gQt9y0TX1J
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