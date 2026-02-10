Βασίλης Θωμόπουλος για Πέτρο Φιλιππίδη: Πιστεύω ότι κάποιοι παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν μαζί του, εγώ δεν έχω επικοινωνία
Βασίλης Θωμόπουλος για Πέτρο Φιλιππίδη: Πιστεύω ότι κάποιοι παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν μαζί του, εγώ δεν έχω επικοινωνία

Ο σκηνοθέτης απάντησε για το ενδεχόμενο επιστροφής του ηθοποιού στο θέατρο μετά την καταδίκη του

Βασίλης Θωμόπουλος για Πέτρο Φιλιππίδη: Πιστεύω ότι κάποιοι παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν μαζί του, εγώ δεν έχω επικοινωνία
Για τον Πέτρο Φιλιππίδη μίλησε ο Βασίλης Θωμόπουλος, σημειώνοντας πως πιστεύει ότι ορισμένοι παραγωγοί θα θέλουν να συνεργαστούν μαζί του, παρά την καταδίκη του για τις δύο απόπειρες βιασμού. Παρόλα αυτά, εξήγησε πως ο ίδιος δεν έχει καμία επαφή μαζί του.

Ο σκηνοθέτης μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» τόνισε πως το θέμα της επιστροφής του ηθοποιού στο θέατρο είναι δική του επιλογή, ωστόσο ο κόσμος θα κρίνει εάν θα τον ακολουθήσει ή όχι.

Ο Βασίλης Θωμόπουλος είπε αναλυτικά για τον Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν τον έχω δει τον Πέτρο Φιλιππίδη. Πιστεύω ότι κάποιοι παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν με τον Πέτρο Φιλιππίδη, ήταν ένας άνθρωπος που είχε διαδρομή στο θέατρο. Το θέμα είναι να το αποφασίσει ο ίδιος και να ακολουθήσει και ο κόσμος. Εγώ δεν έχω καμία επικοινωνία μαζί του».

Ο Βασίλης Θωμόπουλος είχε συνεργαστεί με τον Πέτρο Φιλιππίδη στο παρελθόν, για τη σειρά «Πενήντα Πενήντα» η οποία ξεκίνησε να προβάλλεται τον Σεπτέμβριο του 2005 και ολοκληρώθηκε το 2007.
