Τα πλούσια φτερά της Ντέμι Μουρ, η σέξι διαφάνεια της Γκουίνεθ Πάλτροου και η λουλουδένια Άν Χάθαγουεϊ, οι λαμπερές εμφανίσεις των Όσκαρ

Οι εμφανίσεις των σταρ τράβηξαν τα φλας και διαμόρφωσαν από νωρίς το σκηνικό μιας βραδιάς όπου η μόδα και η λάμψη είχαν, για ακόμη μία χρονιά, πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τέγιανα Τέιλορ , γνωστή για την προτίμησή της στα

εκκεντρικά

φορέματα, συνδύασε διάφανα υφάσματα με λαμπερές λεπτομέρειες και μια εντυπωσιακή

ουρά

με φτερά του οίκου Chanel. Τα βλέμματα τράβηξε με τη σειρά της η Ντέμι Μουρ επιλέγοντας μια μακριά τουαλέτα σε μαύρο και πράσινο χρώμα με φτερά στο μπούστο, ενώ εξίσου ιδιαίτερο ήταν το ημιδιάφανο φόρεμα της Γκουίνεθ Πάλτροου

Κλείσιμο