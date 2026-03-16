Τα πλούσια φτερά της Ντέμι Μουρ, η σέξι διαφάνεια της Γκουίνεθ Πάλτροου και η λουλουδένια Άν Χάθαγουεϊ, οι λαμπερές εμφανίσεις των Όσκαρ
Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ 2026 συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον φωτογράφων και κοινού, καθώς κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ και οι φετινοί υποψήφιοι για τα πολυπόθητα χρυσά αγαλματίδια έδωσαν το «παρών» στην τελετή. Οι εμφανίσεις των σταρ τράβηξαν τα φλας και διαμόρφωσαν από νωρίς το σκηνικό μιας βραδιάς όπου η μόδα και η λάμψη είχαν, για ακόμη μία χρονιά, πρωταγωνιστικό ρόλο.
Φέτος, η 98η απονομή των Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, διατήρησε το ίδιο εντυπωσιακό σκηνικό, με κορυφαίες σταρ του Χόλιγουντ να συγκεντρώνονται για να διεκδικήσουν τη δική τους θέση στην ιστορία της βραδιάς.
Η Τέγιανα Τέιλορ, γνωστή για την προτίμησή της στα εκκεντρικά φορέματα, συνδύασε διάφανα υφάσματα με λαμπερές λεπτομέρειες και μια εντυπωσιακή ουρά με φτερά του οίκου Chanel. Τα βλέμματα τράβηξε με τη σειρά της η Ντέμι Μουρ επιλέγοντας μια μακριά τουαλέτα σε μαύρο και πράσινο χρώμα με φτερά στο μπούστο, ενώ εξίσου ιδιαίτερο ήταν το ημιδιάφανο φόρεμα της Γκουίνεθ Πάλτροου.
Η νικήτρια του Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, Τζέσι Μπάκλεϊ, έκανε την πρώτη εμφάνιση με μια custom δημιουργία Chanel, που παρέπεμπε στην κλασική κομψότητα της Γκρέις Κέλι. Ακολούθησε η Άν Χάθαγουεϊ με ένα φλοράλ φόρεμα Valentino. Η Έμα Στόουν επέλεξε Louis Vuitton φόρεμα, σε λευκό χρώμα.
Ντέμι Μουρ
Έμα Στόουν
Τεγιάνα Τέιλορ
Νικόλ Κίντμαν
Γκουίνεθ Πάλτροου
Κέιτ Χάντσον
Αν Χάθαγουεϊ
Τζέσι Μπάκλεϊ
Χάιντι Κλουμ
