Πόσο εύκολη είναι η παραπομπή σε ειδικό γιατρό; Οι προσωπικοί γιατροί που κάνουν δοκιμές στο σύστημα της HΔYΚΑ απαντούν

Σε φάση δοκιμών είναι το σύστημα παραπομπών, με το οποίο η πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς, για παράδειγμα καρδιολόγους, θα γίνεται μέσω παραπεμπτικού από τον Προσωπικό Γιατρό