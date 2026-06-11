Πόσο εύκολη είναι η παραπομπή σε ειδικό γιατρό; Οι προσωπικοί γιατροί που κάνουν δοκιμές στο σύστημα της HΔYΚΑ απαντούν
ΕΛΛΑΔΑ
Προσωπικός Γιατρός

Πόσο εύκολη είναι η παραπομπή σε ειδικό γιατρό; Οι προσωπικοί γιατροί που κάνουν δοκιμές στο σύστημα της HΔYΚΑ απαντούν

Σε φάση δοκιμών είναι το σύστημα παραπομπών, με το οποίο η πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς, για παράδειγμα καρδιολόγους, θα γίνεται μέσω παραπεμπτικού από τον Προσωπικό Γιατρό

Πόσο εύκολη είναι η παραπομπή σε ειδικό γιατρό; Οι προσωπικοί γιατροί που κάνουν δοκιμές στο σύστημα της HΔYΚΑ απαντούν
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
Πιο κοντά στην υλοποίηση είναι το σύστημα των παραπομπών από τον Προσωπικό Γιατρό σε ειδικούς γιατρούς, για παράδειγμα καρδιολόγους, πνευμονολόγους, κ.ό.κ, μεταρρύθμιση που έχει νομοθετηθεί από το 2022 και στην οποία πρόσφατα επανήλθε το Υπουργείο Υγείας με εγκύκλιό του.

Αυτές τις ημέρες και έως το τέλος του μήνα γιατροί εθελοντές δοκιμάζουν την πλατφόρμα από την οποία εκδίδονται τα παραπεμπτικά, ένα ψηφιακό έργο που «τρέχουν» ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) μέσω του γραφείου του στην Αθήνα με την ΗΔΥΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης).

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Μαρία-Νίκη Γεωργαντά

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