«Σκούπα» της ΑΑΔΕ σε παλιά χρέη, εκτός είσπραξης οφειλές 6 δισ. ευρώ

Στα 41,2 δισ. ευρώ φτάνουν πλέον τα χρέη που θεωρούνται πρακτικά αδύνατο να εισπραχθούν, με την ΑΑΔΕ να στρέφει το βάρος της στις οφειλές με πραγματικές πιθανότητες είσπραξης