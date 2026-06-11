Ευανθία Βαβουλιώτη: Η νέα γενιά που κρατά ζωντανή την Ψαλτική Τέχνη

Με σπουδές στη Βυζαντινή Μουσικολογία και πολυετή παρουσία στα αναλόγια, η Ευανθία Βαβουλιώτη υπηρετεί μια τέχνη που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας