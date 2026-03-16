Σε ένταση η Τέγιανα Τέιλορ στα Όσκαρ 2026: Εκνευρίστηκε με άντρα που υποστήριξε ότι πήγε να τη σπρώξει
Η υποψήφια για Β΄ Γυναικείο Ρόλο για την ταινία «One Battle After Another» διαμαρτυρήθηκε έντονα στα backstage

Σε αντιπαράθεση βρέθηκε η Τέγιανα Τέιλορ στα παρασκήνια των 98ων Βραβείων Όσκαρ, κατηγορώντας έναν άντρα ότι πήγε να την σπρώξει, ενώ προσπαθούσε να κινηθεί μέσα στο πλήθος, λίγη ώρα μετά την απονομή των βραβείων.

Η καλλιτέχνιδα ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «One Battle After Another», ωστόσο το βραβείο απονεμήθηκε στην Έιμι Μάντιγκαν για την ταινία Weapons. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, η Τέιλορ  καταγράφηκε σε στιγμές έντασης, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνεται να συγκρούεται με έναν άντρα που ισχυρίζεται ότι την έσπρωξε.

Στο βίντεο, η Τέγιανα Τέιλορ φαίνεται να δείχνει τον άνδρα εκνευρισμένη, φωνάζοντας: «Είσαι άντρας που ακουμπάει το χέρι του σε γυναίκα; Είσαι πολύ αγενής». Σε συνομιλία με άλλον παρευρισκόμενο που πλησίασε για να δει τι είχε συμβεί, η ηθοποιός εξήγησε: «Γιατί ακούμπησε το χέρι του σε γυναίκα. Με έσπρωξε, και μία άλλη γυναίκα προσπάθησε να τη σπρώξει». Η Τέιλορ ολοκλήρωσε την παρέμβασή της με αυστηρή προειδοποίηση στους γύρω της: «Μην με αγγίζετε, μην με σπρώχνετε».

Η σεζόν για την ηθοποιό ήταν έντονη, κερδίζοντας το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου στις Χρυσές Σφαίρες και λαμβάνοντας υποψηφιότητες σε Critics’ Choice, BAFTA και NAACP Image Awards. Παρά την απώλεια του Όσκαρ, η ταινία «One Battle After Another» κυριάρχησε στα φετινά Όσκαρ, αποσπώντας συνολικά έξι βραβεία.
