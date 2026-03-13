Eurovision 2026 - Ελλάδα: Τα στοιχήματα με την πρώτη 10άδα, σε ποια θέση είναι ο Ακύλα με το Ferto
GALA
Eurovision Eurovision 2026 Ακύλας Στοιχήματα

Πριν από λίγες ημέρες κυκλοφόρησε το βιντεοκλίπ του «Ferto»

Λίγο μετά την κυκλοφορία του βιντεοκλίπ του «Ferto», με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα τον Μάιο στη Eurovision 2026, διατηρεί σταθερή θέση στα στοιχήματα, παρουσιάζοντας μία μικρή πτώση στις πιθανότητες νίκης.

Σύμφωνα με το poll του Eurovisionworld, η Φινλανδία προηγείται με 29% πιθανότητα νίκης, ακολουθώντας η Γαλλία με 12% και η Δανία με 11%. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση με μόλις 7%, πέφτοντας δύο μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχήματα της 4ης Μαρτίου.

Χαμηλότερα στην κατάταξη βρίσκονται το Ισραήλ με 5%, η Τσεχία με 3%, η Ουκρανία με το top 10 να κλείνει με την Κύπρο και την Adigoni Buxton με το «Jalla» με 2%.

Δείτε τον πίνακα

Το βιντεοκλίπ του «Ferto», με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Μαρτίου και είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.

Δείτε το βιντεοκλίπ του «Ferto»

Akylas - Ferto | Greece 🇬🇷 | Official Music Video | #Eurovision2026

Με μοντέρνα αισθητική, γρήγορες εναλλαγές εικόνων και έντονο ρυθμό, το βιντεοκλίπ μεταφέρει την ενέργεια του τραγουδιού, ενώ η σκηνοθεσία των Jim Georgantis και San Tierrez συνδυάζει συναίσθημα και χιούμορ, παρουσιάζοντας τον Ακύλα να παίζει gameboy και ταυτόχρονα να πρωταγωνιστεί σε videogame.
Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης