Eurovision 2026 - Ελλάδα: Τα στοιχήματα με την πρώτη 10άδα, σε ποια θέση είναι ο Ακύλα με το Ferto

Το βιντεοκλίπ του «Ferto», με το οποίο ο Ακύλας θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Μαρτίου και είναι διαθέσιμο στο ERTFLIX και στο επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube.



Με μοντέρνα αισθητική, γρήγορες εναλλαγές εικόνων και έντονο ρυθμό, το βιντεοκλίπ μεταφέρει την ενέργεια του τραγουδιού, ενώ η σκηνοθεσία των Jim Georgantis και San Tierrez συνδυάζει συναίσθημα και χιούμορ, παρουσιάζοντας τον Ακύλα να παίζει gameboy και ταυτόχρονα να πρωταγωνιστεί σε videogame.