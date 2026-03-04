Στοιχήματα Eurovision 2026 - Ελλάδα: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Ακύλας, δείτε τους πρώτους πέντε
Ο Ακύλας εκπροσωπεί τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό με το «Ferto» - Έπεσε η Ελλάδα από την τρίτη θέση της κατάταξης
Λίγους μήνες πριν από τη Eurovision 2026, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη, τα στοιχήματα έχουν ήδη διαμορφώσει τις πρώτες αποδόσεις, αποτυπώνοντας τις τάσεις και τις προτιμήσεις που καταγράφονται έως τώρα γύρω από τις συμμετοχές. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί φέτος από τον Ακύλα με το τραγούδι «Ferto», με τα πρώτα δεδομένα να σκιαγραφούν τη θέση της χώρας στον πίνακα.
Όπως αποτυπώνεται στο poll του Eurovisionworld για τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού, η Ελλάδα έπεσε από την τρίτη θέση της κατάταξης, που βρισκόταν μέχρι πρότινος, στην τέταρτη. Η συμμετοχή του Ακύλα συγκεντρώνει ποσοστό 9% πιθανότητας νίκης, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που έχει δημοσιευθεί.
Στην κορυφή των στοιχημάτων βρίσκεται η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekehtin» των Lampenius & Parkkonen, με ποσοστό 22%. Ακολουθεί η Δανία με το «Før vi går hjem» της S. Torpegaard και ποσοστό 11%, ενώ στην τρίτη θέση καταγράφεται η Αυστραλία με την Delta Goodrem και το «Eclipse», με 10%. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Ισραήλ, με τον Noam Betan και το «Michelle», συγκεντρώνοντας 6%.
Στην έκτη θέση, βρίσκεται η Σουηδία επίσης με 6%, ενώ ακολουθεί η Γαλλία με 5%. Στην όγδοη θέση καταγράφεται η Κύπρος με την Adigoni Buxton και το «Jalla», με ποσοστό 2%, ποσοστό που συγκεντρώνουν επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ουκρανία και η Μάλτα. Στις χαμηλότερες θέσεις της εικοσάδας βρίσκονται η Βουλγαρία, η Αρμενία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Νορβηγία, η Κροατία, η Λετονία και η Γερμανία, όλες με ποσοστό 1% σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα.
Οι αποδόσεις αναμένεται να μεταβληθούν όσο πλησιάζει η ημερομηνία του διαγωνισμού. Σε αυτή τη φάση, ωστόσο, η Ελλάδα εμφανίζεται εντός της πρώτης πεντάδας των φαβορί, με τον Ακύλα και το «Ferto» να καταγράφονται ως μία από τις ισχυρές υποψηφιότητες για υψηλή θέση στον τελικό της Eurovision 2026.
