Τα μηνύματα πίσω από το βιντεοκλίπ του Ακύλα για το Ferto: Ο βασιλιάς που πεθαίνει, η βασιλόπιτα και το... ΟΑΚΑ

Σε μια σκηνή ο πρωταγωνιστής εμφανίζεται μόνος στο σκοτάδι να τραγουδάει για τη μητέρα του, σε μία φορτισμένη εικόνα χωρίς χρώματα.Το βιντεοκλίπ ολοκληρώνεται με τη μετάβαση του πρωταγωνιστή στη Βιέννη και στη σκηνή της Eurovision, όπου ερμηνεύει το Ferto ενώ το κοινό παραληρεί.Δύο μπόνους σημεία που ξεχωρίζουν στο videoclip είναι τα ρούχα του Ακύλα αλλά και το «Game Over».Στο τμήμα του βίντεο που παρουσιάζεται σε μορφή anime εμφανίζεται με συγκεκριμένα ρούχα, τα οποία παραμένουν ίδια και όταν εμφανίζεται ξανά σε πραγματικό περιβάλλον.Η επιλογή αυτή λειτουργεί ως οπτική συνέχεια ανάμεσα στον φανταστικό και τον πραγματικό κόσμο του αφηγήματος, ενισχύοντας την ιδέα ότι η ιστορία του χαρακτήραΤο δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο Ακύλας συνέχεια χάνει και εμφανίζεται το «Game Over». Ωστόσο, δεν πτοείται και συνεχίζει να παίζει και να περνάει πίστες.