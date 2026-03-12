Η Νίκι Γκλέιζερ θα παρουσιάσει για τρίτη χρονιά τις Χρυσές Σφαίρες

Γκλέιζερ

Για τρίτη χρονιά θα βρεθεί στο τιμόνι της παρουσίασης των Χρυσών Σφαιρών ηΗ πρόεδρος της τελετής απονομής, Έλεν Χένε, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επιστροφή της παρουσιάστριας, λέγοντας: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα υποδεχτούμε ξανά τη Νίκι στη σκηνή το 2027». Στη συνέχεια υπογράμμισε τα στοιχεία που την ξεχωρίζουν, προσθέτοντας: «Το χιούμορ της, η αυθεντικότητα και η ικανότητά της να κυριαρχεί στη σκηνή είναι μοναδικά και ανυπομονούμε να δούμε τι άσους έχει στο μανίκι της, για την τελετή της επόμενης χρονιάς».Η 84η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 10 Ιανουαρίου του 2027. Η μετάδοση θα γίνει ζωντανά από το δίκτυο CBS, ενώ την παραγωγή θα αναλάβει η Dick Clark Productions.Από την πλευρά της, ησχολίασε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ την επιστροφή της στην παρουσίαση: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παρουσιάσω τις Χρυσές Σφαίρες για τρίτη φορά, όχι μόνο επειδή είναι η καλύτερη δουλειά που είχα ποτέ, αλλά επειδή η αδερφή μου έχει τρία παιδιά και τώρα θα είμαστε ίσες στα μάτια των γονιών μου και του Θεού».Με την κωμικό στον ρόλο της οικοδέσποινας, η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε 9,17 εκατομμύρια τηλεθεατές στις ΗΠΑ (σε μετρήσεις live+7) και 27,07 εκατομμύρια παγκοσμίως. Παράλληλα, ο εναρκτήριος μονόλογός της έγινε viral, ξεπερνώντας τις 14 εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσα σε μόλις 36 ώρες από τη μετάδοση, σύμφωνα με το Deadline.: Shutterstock