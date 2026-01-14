Η Νίκι Γκλέιζερ αποκάλυψε τα αστεία που «κόπηκαν» στις Χρυσές Σφαίρες, στο στόχαστρό της και η Σίντνεϊ Σουίνι
Η Νίκι Γκλέιζερ αποκάλυψε τα αστεία που «κόπηκαν» στις Χρυσές Σφαίρες, στο στόχαστρό της και η Σίντνεϊ Σουίνι
Η κωμικός ανέλαβε για δεύτερη χρονιά τον ρόλο της οικοδέσποινας στην τελετή απονομής των βραβείων
Τα αστεία που δεν κατάφερε να πει ως οικοδέσποινα των Χρυσών Σφαιρών αποκάλυψε η Νίκι Γκλέιζερ. Η 41χρονη κωμικός επέστρεψε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ρόλο της παρουσιάστριας και δεν δίστασε να σατιρίσει τα πάντα. Στην τρίωρη τελετή στο Μπέβερλι Χιλς, λίγοι σταρ έμειναν ανέπαφοι από το χιούμορ της.
Ωστόσο, στο The Howard Stern Show την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η Γκλέιζερ παρουσίασε την εκτενή λίστα με αστεία που κόπηκαν την τελευταία στιγμή. Στη συζήτησή τους ο ραδιοφωνικός παραγωγός Χάουαρντ Στερν εξήγησε ότι η κωμικός διατηρούσε στο κινητό της μια λίστα με τίτλο «The Stern File», όπου είχε καταγράψει όλα όσα ήθελε να πει.
Η Γκλέιζερ ξεκίνησε με ένα αστείο για τη Σίντνεϊ Σουίνι και την ταινία Christy, το οποίο απέφερε μόλις 1,3 εκατομμύρια δολάρια στο box office: «Απόψε γιορτάζουμε, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι είναι περίεργοι καιροί στο Χόλιγουντ. Ξέρετε, ο κόσμος απλώς δεν πηγαίνει στους κινηματογράφους να δει ταινίες. Και αν δεν με πιστεύετε, φέτος υπήρχε μια ταινία όπου η Σίντνεϊ Σουίνι υποδύεται μια λεσβία που απλώς πηγαινοέρχεται με μικροσκοπικά σορτς για δύο ώρες – και απέφερε 14 δολάρια». Το αστείο τελικά κόπηκε όταν η Γκλέιζερ έμαθε ότι η Σουίνι δεν θα παρευρισκόταν στην τελετή.
Στη συνέχεια, διάβασε ένα αστείο για την Particle6 και την ηθοποιό Τίλι Νόργουντ, που έχει δημιουργηθεί με AI προκαλέσει έντονη αντιπαράθεση το 2025. «Ξέρετε, όλοι ανησυχούν για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Τίλι Νόργουντ είναι η πρώτη σταρ που δημιουργήθηκε πλήρως από AI και παρ’ όλα αυτά έχει δεχτεί σεξουαλική επίθεση από τρεις διαφορετικούς εκτελεστικούς παραγωγούς στούντιο», είχε σχεδιάσει να πει.
Η κωμικός είχε επίσης ετοιμάσει αρκετά αστεία για τον Σον Πεν, τα οποία αντικατέστησε με το πλέον viral σχόλιό της ότι μοιάζει «με ακριβό δερμάτινο τσαντάκι». Μερικά από τα αστεία για τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό που κόπηκαν ήταν: «Ο Σον Πεν είναι υποψήφιος απόψε. Υποθέτω για ‘καλύτερες φλέβες στον λαιμό» και «Ο Σον Πεν είναι το ατίθασο τελευταίο δέντρο που στέκεται σε ένα τροπικό δάσος».
Η Γκλέιζερ επίσης είχε σκοπό να απευθύνει αρκετά σχόλια στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο για τη σχέση του με την 27χρονη Βιτόρια Τσερέτι: «Πάντα μοιάζει σαν να σφίγγει τα μάτια του. Λίο, γιατί πάντα σφίγγεις τα μάτια; Υποθέτω για να διαβάσεις την ταυτότητα της κοπέλας σου. Απλώς για να βεβαιωθείς ότι το έτος αρχίζει με 2».
Από το στόχαστρό δεν θα ξέφευγε ούτε η Τζούλια Ρόμπερτς. «Η Τζούλια Ρόμπερτς είναι υποψήφια για το After The Hunt. Δεν ξέρω για τι είναι η ταινία, αλλά υποθέτω ότι η “κυνήγι” ήταν να βρουν κάποιον που την έχει δει», ήταν η ατάκα που είχε ετοιμάσει.
Όσον αφορά στον Τζόναθαν Μπέιλι, η Γκλέιζερ ήθελε να πει για εκείνον «Είναι ο πρώτος ανοιχτά γκέι άντρας που ανακηρύχθηκε ο πιο σέξι άντρας του κόσμου από το People. Στην αρχή σκέφτηκα ‘πρέπει να πούμε ανοιχτά;’ Κοιτάζοντας τη λίστα προηγούμενων νικητών, ναι, πρέπει».
Τέλος, θα έκανε ένα καυστικό σχόλιο για τι διαφορετική αντιμετώπιση των γυναικών και των αντρών στο Χόλιγουντ: «Ο Μπραντ Πιτ είναι υποψήφιος για τον ρόλο του στο F1. Όταν ένας άντρας γίνεται 60, παίζει οδηγό αγωνιστικού αυτοκινήτου. Αντίθετα, μετά τα 35, κάθε ρόλος για μια γυναίκα είναι η κουρασμένη μαμά που μισεί τη ζωή της».
Οι παραγωγοί επεσήμαναν ότι η Γκλέιζερ «βρήκε πραγματικά τη θέση της» στην τελετή και την χαρακτήρισαν «τέλεια οικοδέσποινα», επαινώντας το ταλέντο, την εργατικότητα και την αφοσίωσή της.
Nikki Glaser reveals Golden Globes jokes that didn't make the broadcast 👀— TMZ (@TMZ) January 13, 2026
Video: https://t.co/TaVyXES4Kl pic.twitter.com/3dp4Ux9ang
