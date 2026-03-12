Η «Αυτοψία» παρουσιάζει την ιστορία του Σταύρου Λάλα, του μεγαλύτερου κατασκόπου που είχε ποτέ η Ελλάδα
Το νέο επεισόδιο του Αντώνη Σρόιτερ έρχεται απόψε στις 23:30
Η ιστορία του μεγαλύτερου κατασκόπου, που είχε ποτέ η Ελλάδα, μπαίνει στο φακό της «Αυτοψίας».
Ο Αντώνης Σρόιτερ ταξιδεύει στη Χρυσούπολη Καβάλας και συναντά τον Σταύρο Λάλα για μία αποκαλυπτική συνέντευξη. Από την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην κατασκοπεία κι από εκεί σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στην Αμερική.
Ποιος τον προσέγγισε; Πώς έδινε τα μυστικά των Αμερικανών στην Ελλάδα; Ποιος τον “έδωσε”; Πώς τον συνέλαβαν; Πώς έζησε 13 χρόνια στη φυλακή; Πώς ζει και επιβιώνει σήμερα στην Ελλάδα, ξεχασμένος από το ελληνικό κράτος;
Δείτε το τρέιλερ
Όλα όσα εξομολογείται, για πρώτη φορά, η σύζυγός του, Μαρία, στην κάμερα της εκπομπής.
«Αυτοψία» με τον Αντώνη Σρόιτερ, απόψε στις 23:30.
